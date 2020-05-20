Експрезидент СКУ Чолій написав листа Зеленському з нагоди першої річниці президентства

Президент Світового конгресу українців (СКУ) в 2008-2018 рр. та чинний очільник ГО «Україна-2050» Евген Чолій написав відкритого листа Президенту України Володимиру Зеленському з нагоди першої річниці президентства.

У листі, розміщеному на сторінці Чолія в Facebook, він оцінив кроки Зеленського в реалізації ряду важливих стверджень з інавгураційної промови українського Президента 20 травня 2019 р., зокрема в напрямку повернення незаконно утримуваних в РФ українців, прийняття законів про обмеження недоторканності народних депутатів України, про особливу процедуру усунення Президента України (імпічмент), про незаконне збагачення та про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Чолій також закликав главу Української держави захищати територіальну цілісність України, продовжувати боротьбу з корупцією, провести повну судову реформу.

Голова ГО «Україна-2050» закликав Зеленського «сприяти створенню міжнародної комісії для повного висвітлення гібридної агресії Російської Федерації проти України та відшкодування збитків, завданих українському народу Російською Федерацією; подбати, щоб зовнішня і внутрішня політика України постійно та недвозначно забезпечували європейський вибір українського народу та прискорювали потрібними реформами рух в стратегічному курсі розвитку держави, що закріплений в Конституції України, а саме на набуття її повного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО)».

Експрезидент СКУ звернувся до Зеленського із закликом «подбати, щоб всі члени владних структур України вповні шанували і користувалися під час державної служби українською мовою - єдиною державною мовою України».

Чолій закликав українського Президента «забезпечити, щоб особи, які мають статус закордонного українця та законно перебувають в Україні, мали право набувати громадянство України без зобов’язання припиняти чи відмовлятись від їх іноземного громадянства (окрім громадян країни, яку Верховна Рада України визнала країною-агресором), а також в основному користувалися такими самими правами і несли такі самі обов’язки, як громадяни України».

Повний текст листа можна прочитати тут.

Як зазначається, ГО «Україна-2050» є неприбутковою організацією, заснованою з метою сприяння втіленню в життя за час одного покоління - до 2050 р. стратегії сталого розвитку України як повністю незалежної, територіально цілісної, демократичної, реформованої та економічно конкурентноспроможної Європейської держави.

Фото: Eugene Czolij у Facebook