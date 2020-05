У Хорватії пройде віртуальний майстер-клас з української вишивки

Посольство України в Хорватії запрошує 21 травня на майстер-клас з української вишивки, який відбудеться онлайн.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва в Facebook.

«21 травня 2020 року об 11:00 за загребським часом Посольство спільно з етногалереєю «Спадок» (м. Тернопіль) проводитиме онлайн майстер-клас «Вишити сорочку»», - йдеться у дописі.

Для участі у цьому проєкті треба надіслати листа на e-mail: emb_hr@mfa.gov.ua з темою VYSHYVANKA або приватне повідомлення Посольству в соціальній мережі Facebook із запитом на участь. У відповідь будуть відправлені дані для приєднання до конференції.

Як повідомляв Укрінформ, українці в різних куточках планети готуються відзначити Всесвітній день вишиванки, який цього року припадає на 21 травня. Зокрема, перший український часопис Австралії «Вільна Думка» разом з Посольством України в Австралії оголосили фотоконкурс «Моя вишиванка». Українки в Греції розпочали фотофлешмоб. Кредитова спілка «Будучність» (BCU Financial) в Канаді ініціювала з цієї нагоди фотоконкурс. А українців у Бельгії запрошують на віртуальний парад вишиванок.

Конгрес українців Канади (UCC) пропонує долучитися до онлайн-флешмобу до Дня вишиванки. Світовий конґрес українців оголосив флешмоб до Дня вишиванки. Українці Росії проведуть флешмоб «Вишиванка-2020», а в ОАЕ відбудеться віртуальний парад вишитих сорочок та традиційний фотофлешмоб української громади #ЕміратиВВишиванці.

До участі в акції до Всесвітнього дня вишиванки запрошують українців у Тунісі, Португалії тощо.

Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia у Facebook