Українка в Норвегії розповіла про нові правила для дитсадків та шкіл в умовах послаблення карантину

В Норвегії, яка з квітня поступово послаблює карантин, одним з перших рішень стало відновлення роботи дитячих садків і одночасне запровадження низки нововведень, аби максимально зменшити ризик зараження.

Детальніше про нинішні умови перебування в дошкільних закладах розповідається на сторінці «Норвегія очима українки» в Facebook, дописом з якої подилилися в групі «Україна в Норвегії» у соцмережі.

«Відтепер дітки повинні снідати вдома (зазвичай вони їли в садочку) і приходити до садка трошки пізніше. Вихователь зустрічає кожну дитину окремо біля входу в садочок, батькам вхід в середину заборонений: можна лише перебувати ззовні. Щодня батьки повинні приносити сумку зі змінним одягом та взуттям для дитини і щодня забирати її. Тобто в садочку речі не лишаються, як то було раніше, навіть якщо їх не використовували», - розповідається в дописі.

Дитсадки в Норвегії до 20 квітня були закриті на карантин. Від 20 квітня з частковим попослабленням карантину дошкільним закладам дозволили працювати за умови дотримання суворих правил. «Кожна група була розділена на підгрупи по 3 дитини, за якими був закріплений 1 дорослий. Ці підгрупи на початковій стадії навіть не гралися разом, кожна мала свій простір для ігр. Ланч їли ззовні, теж по підгрупах. Працював садок за скороченим часом. Батьки повинні були забрати малечу в конкретний період, щоб уникнути скупчення людей на території. Про гігієну і миття рук розписувати нема що...тут і так все ясно», - йдеться у дописі.

Як зазначається, через 2 тижні такого послаблення було дозволено більше. Зокрема, діти отримали змогу гратися по 8 осіб у педгрупі. Додатково відкрили школи для початкових класів. Ще через 2 тижні відкрили повністю школи й для старших класів - звичайно, з дотриманням дистанції та контролем гігієни.

«Здається, що правильні дії уряду на початку карантину таки дали свій результат. Розповсюдження вірусу призупинено. Тепер все залежить від всіх і кожного. Якщо ми правильно будемо себе поводити і думати не лише про себе, а й про інших, то цей страшний період невдовзі забудемо, як страшний сон. І наші діти будуть його згадувати лише як період довгих канікул», - йдеться у дописі.

Як повідомляється на сайті Worldometer, загальне число підтверджених випадків інфікування COVID-19 в Норвегії станом на 20 травня становить 8 267. Одужали 32 особи, 233 померли.