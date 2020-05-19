Діаспора в Австралії долучилася до допомоги багатодітній родині українського воїна

Багатодітна родина українського морського піхотинця Олександра з Маріуполя, який втратив обидіві ноги, отримала нове житло та меблі у рамках проєкту з підтримки ветеранів, до якого, зокрема, долучилася й українська діаспора Австралії.

Про це повідомляється на сайті міжнародного благодійного фонду «Карітас України»

«Спільні зусилля Міністерства у справах ветеранів та проєкту з підтримки ветеранів, що реалізовує «Карітас» («Карітас України», «Карітас Маріуполь»), допомогли не тільки отримати родині нове просторе житло, а й придбати необхідні меблі для справжнього родинного затишку, відпочинку та навчання дітей», - йдеться у повідомленні.

Новий будинок (вгорі), старий будинок, де проживала родина Олександра (внизу ліворуч), та закуплені за рахунок проєкту меблі

Як зазначається, проєкт з підтримки ветеранів «Програма реабілітації ветеранів та їх родин, що постраждали внаслідок триваючого збройного конфлікту на Сході України» здійснюється за підтримки Союзу українських організацій Австралії (AFUO-СУОА) в тісній кооперації з Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Меблі, закуплені для родини Олександра за рахунок проєкту

У фонді розповіли, що захисник України морський піхотинець Олександр, що проживає неподалік Маріуполя, втратив обидві ноги внаслідок вибуху та має численні осколкові поранення. Проходити реабілітаційні заходи, вчитися ходити знову на протезах та мати оптимістичний погляд в майбутнє чоловікові допомагає любляча дружина та 5 дітей.

Як повідомлялося, австралійська громада торік зібрала 128 тис. австралійських доларів (понад 90 тис. доларів США – ред.) у фонд допомоги військовим і ветеранам України та їхнім сім’ям.

Фото: Укрінформ, caritas.ua