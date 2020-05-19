В Чорногорії опублікували першу книгу чорногорською про історію кримських татар

У Чорногорії вийшла в світ перша книга про історію кримських татар чорногорською.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Чорногорії в Facebook.

«За підтримки Ісламської спілки Чорногорії сьогодні (18 травня – ред.), у День пам’яті жертв депортації кримських татар #RememberGenocideMay18, побачила світ перша книга чорногорською мовою про історію кримських татар під назвою «Кримські татари: від початку до сьогодні» авторів Edin Smajlović (Едін Смайлович) та Bozidar Prorocic (Божідар Пророчич)», - йдеться у дописі.

Як зазначається, окрему увагу в книзі приділено висвітленню теми масової депортації кримських татар 1944 року. Автори також знайомлять читачів з багатою культурною спадщиною цього мусульманського народу.

У посольстві подякували Ісламській спілці Чорногорії, яка висловила бажання до співпраці над цим та іншими проєктами. Особливу вдячність висловлено головному муфтію Чорногорії Рифату Фейзичу, який підтримав ідею і написав передмову до книги.

К зазначається, публікація видання присвячується усьому кримсько-татарському народу як одній з найбільш жахливих жертв радянсько-сталінського режиму.

Читайте також: Україна в ООН закликала визнати злочином депортацію кримських татар

Як повідомлялося, 18 травня в Україні та світі відзначили День боротьби за права кримськотатарського народу та вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар.

Фото: Embassy of Ukraine in Montenegro в Facebook