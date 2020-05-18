В Греції українки запустили флешмоб до Дня вишиванки

Українки в Греції розпочали фотофлешмоб до Всесвітнього дня вишиванки.

Про це повідомила голова Клубу українок в Греції Ганна Олійнич у Facebook.

«Цього року через пандемію (CОVID-19 - ред.) організатори День вишиванки в Греції - Vyshyvanka day in Greece разом з Клубом українок в Греції запускаємо флешмоб. Роби фото в вишиванці на фоні твого міста й відмічай нас, та не забудь #деньвишиванкипідчаспандемії», - йдеться у дописі.

Нагадується, що 21 травня святкують Всесвітній день вишиванки. Цього дня заведено одягати національне вбрання, куди б не довелося йти – на роботу, на зустріч із друзями чи деінде.

Традиційно свято відзначають щороку третього четверга травня.

Воно зародилося як студентська ініціатива. Ідею акції у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України.

Як повідомляв Укрінформ, українці в різних куточках планети готуються відзначити Всесвітній день вишиванки, який цього року припадає на 21 травня. Зокрема, перший український часопис Австралії «Вільна Думка» разом з Посольством України в Австралії оголосили фотоконкурс «Моя вишиванка». Кредитова спілка «Будучність» (BCU Financial) в Канаді ініціювала з цієї нагоди фотоконкурс. А українців у Бельгії запрошують на віртуальний парад вишиванок. Конгрес українців Канади (UCC) пропонує долучитися до онлайн-флешмобу до Дня вишиванки. Світовий конґрес українців оголосив флешмоб до Дня вишиванки.

Фото: Укрінформ, Instagram