Українці в Австралії готуються відзначати День вишиванки

Союз українських організацій Австралії (СУОА) запросив своїх членів та представників української спільноти країни взяти участь у відзначенні Дня вишиванки.

Про це йдеться на сайті СУОА.

«Управа Союзу українських організацій Австралії (СУОА) закликає підримати запрошення оргкомітету Всесвітнього дня вишиванки й Посольства України в Австралії та долучитися до його відзначення», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Всесвітній день вишиванки, який проводиться щороку 3-го четверга травня, цього року відбуватиметься 21 травня під гаслом «День Вишиванки – День Родоводу».

Цьогоріч святкування буде відбуватися в форматі онлайн в умовах всесвітнього карантину через пандемію COVID-19.

«Українська вишиванка – це своєрідний літопис життя, це унікальний код українського етносу, кожного регіону України, який зберігає українську культуру в зашифрованих символах. За вишиванкою можна визначити статус та походження власника. Тож одягайте вишиванку і долучайте своє фото, фото своїх рідних і близьких у вишиванках родом з рідного краю з гештегом: #деньвишиванкиденьродоводу, #деньвишиванки2020», - закликали в СУОА, зазначивши, що Всесвітній день вишиванки допоможе, зокрема, привернути увагу до України та до її культури.

«Пишаймося нашим національним спадком! Адже День вишиванки – це день родоводу! А вишиванка – це не бренд і не одяг, це стан душі!», - зауважили в Управі організації.

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Як повідомляв Укрінформ, українці в різних куточках планети готуються відзначити Всесвітній день вишиванки, який цього року припадає на 21 травня. Зокрема, перший український часопис Австралії «Вільна Думка» разом з Посольством України в Австралії оголосили фотоконкурс «Моя вишиванка». Кредитова спілка «Будучність» (BCU Financial) в Канаді ініціювала з цієї нагоди фотоконкурс. А українців у Бельгії запрошують на віртуальний парад вишиванок. Конгрес українців Канади (UCC) пропонує долучитися до онлайн-флешмобу до Дня вишиванки. Світовий конґрес українців оголосив флешмоб до Дня вишиванки.