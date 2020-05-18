В СКУ нагадали про російський терор та закликали світ до посилення санкцій щодо РФ

Свiтовий конґрес українців (СКУ) з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій нагадав про російський терор на окупованих українських територіях та закликав міжнародну спільноту до посилення санкцій проти РФ.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«У День пам'яті жертв політичних репресій ми вшановуємо мільйони невинних людей - заарештованих, закатованих і розстріляних радянською владою. Сьогодні Росія як спадкоємець тоталітарного радянського режиму продовжує послуговуватися кривавими методами терору. Доказом цього є 6 років безпідставних політичних арештів, показових судів, тортур, розстрілів та убивств українців та кримських татар на окупованих Росією українських територіях», - зазначається в дописі.

В СКУ зауважили, що «особливо цинічно звучать заклики Кремля до глобальної солідарності та послаблення санкцій водночас із системними порушеннями Росією прав людини на окупованих територіях, а також нелюдськими умовами утримання та відмовами в доступі до медичної допомоги політичним в’язням Кремля під час пандемії коронавірусу».

«СКУ закликає міжнародну спільноту посилювати санкції щодо Росії та вжити всіх заходів для припинення масових і системних політичних репресій», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 17 травня в Україні - День пам’яті жертв політичних репресій.

Згідно з Указом Президента від 21 травня 2007 року, цей день відзначається щорічно у третю неділю травня з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

Кількість жертв політичних репресій в Україні не піддається підрахунку – це неймовірні цифри. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 1920-х і до кінця 1980-х років, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні було заарештовано майже півтора мільйона осіб (із них понад 50% українці). Величезну кількість із них було розстріляно, всі інші пройшли тюрми, заслання, вислання (майже 3 мільйони українців), каторгу, табори, примусово побували в психіатричних закладах.

Упродовж десятків років радянська влада ретельно приховувала сліди своїх злочинів: на місцях поховань зводилися режимні об’єкти КДБ, землю заливали бетоном, місцевість розрівнювали бульдозерами й висаджували дерева.

Традиційно в День пам’яті жертв політичних репресій по всій країні відбувається покладання квітів до пам’ятних знаків, а також проходять жалобні віче і церемонії.