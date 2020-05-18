В Лісабоні провели автоманіфестацію, нагадавши про депортацію кримських татар

Українські та кримськотатарські активісти у Лісабоні провели спільну автоманіфестацію вулицями португальської столиці з нагоди 76-ї річниці початку депортації кримськотатарського народу з Криму.

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії (СУП) Павло Садоха на своїй сторінці у Facebook.

«Таким чином, учасники не тільки нагадали про страшний геноцид, організований московсько-комуністичним режимом у 1944 році, але й звернули увагу, що теперішня Росія продовжує політику військової агресії у світі. Нагадали про сьогоднішню ситуацію з політичними в’язнями Москви в окупованому Криму. Нагадали, що Москва продовжує політику тероризму та агресії», - зазначається в дописі.

Повідомляється, що учасники акції прохали повз посольство Росії в Лісабоні.

Вони також подякували поліцї Лісабона за супровід акції та розповіли про почуті слова підтримки українцям та кримським татарам.

Як повідомлялося, в понеділок, 18 травня, в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Офіційною підставою для депортації кримськотатарського народу стала таємна постанова Державного комітету оборони СРСР № 5859 «Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.

Без сумніву, був здійснений акт гено- і етноциду, про що свідчать звинувачення цілого народу в державній зраді та застосування принципу колективної відповідальності. За офіційними даними (так звані числа Лаврентія Берії), було депортовано 183 144 особи; за татарськими джерелами – понад 400 тисяч людей, з яких упродовж півтора року померли близько 46%. У каральній операції брали участь 32 тисячі співробітників НКВС.

Враховуючи, що через 70 років після депортації внаслідок дій тоталітарного режиму колишнього СРСР кримськотатарський народ знову постав перед загрозою дискримінації на рідній землі, а також з метою підтримки боротьби громадян України – кримських татар за реалізацію своїх прав як представників корінного народу, Указом Президента від 16 травня 2014 року, був встановлений День боротьби за права кримськотатарського народу.

Фото, відео: Павло Садоха