Прострочені візи, скасовані випускні, вищі вимоги: українці розповіли про навчання у США на карантині

Із середини березня більшість американських університетів закрились на карантин через пандемію COVID-19: студентські містечка спорожніли, заняття перенесли до онлайн-аудиторій, а випускні скасували.

Професор університету, студенти та аспірант з України розповіли «Голосу Америки» про те, як на них вплинув карантин.

Як зазначається, приблизно 5% від усіх студентів у США – іноземці, і, на відміну від американців, чимало з них не встигли повернутись додому, поки авіапростір країни не закрили. У когось закінчується віза або скорочено програму навчання чи стажування.

Так, ілюстраторка Наталка Гайда отримує ступінь магістра з анімації за програмою Фулбрайта у Коледжі мистецтв і дизайну в місті Саванна, штат Джорджія. Навчальний семестр там скоротили на тиждень, студентів, які не змогли виїхати з кампусу, розселили по одному.

«У нас відмінили commencement - випускну церемонію, коли всі носять квадратні шапки й мантії. І це дуже боляче, як я розумію, вдарило по дуже багатьох студентах, бо це як весілля – обов’язково має бути», - каже Наталія.

Вона розповідає, що планувала на літні канікули поїхати в Україну, а потім закінчити навчання восени, однак тепер повертає авіаквиток і залишається у США, щоб закінчити свою програму влітку. Складнішим став і сам процес навчання.

«У моєму випадку це відсутність доступу до лабораторій і до гарного технічного устаткування та софту, який в анімації може бути дуже дорогий. Але це не найстрашніше. Я знаю багатьох колег, які, наприклад, займаються біологією чи медициною, і позакривались лабораторії. В одному з випадків людина втратила результати двомісячного навчання та експерименту», - ділиться дівчина.

Зліва направо: професор Колумбійського університету Юрій Шевчук; студентка магістратури Коледжу мистецтв і дизайну в Саванні Наталка Гайда; студентка бізнес-школи Корнелського університету Ліза Шлігерська; аспірант PhD університету Нотр-Дам у Саус-Бенді Даніел Соскін

Змінити свої плани карантин змусив і Даніела Соскіна, який отримує науковий ступінь PhD з математики в університеті Нотр-Дам у місті Саус-Бенд, штат Індіана. Його програма розрахована на шість років, і Даніел хотів оновити свою студентську візу, яку українським студентам видають лише на три роки.

«Оскільки американська віза для студентів з України видається лише на три роки, а моя програма – це майже 6 років, то я маю поновити візу. Вже кінець мого третього року, віза дуже скоро закінчується. У мене є два варіанти: або я не їду в Україну і знаходжусь тут із простроченою візою, що є легальним, просто я не можу виїхати зі США і повернутись, або я мав поїхати. Мій план був поїхати в Україну в кінці цього місяця, щоб продовжити візу, та оскільки зараз карантин, це неможливо», - розповів хлопець.

Програмою Даніела передбачено, що він уже не повинен слухати лекції, натомість він проводить власні наукові дослідження і сам викладає першокурсникам математичний аналіз.

Він розповідає, що зараз під час карантину все навчання і викладання відбувається онлайн, використовуючи платформу Zoom.

Ліза Шлігерська другий рік вивчає готельний бізнес і готельне право у бізнес-школі Корнельського університету, що у штаті Нью-Йорк. Вона каже, що із 1 квітня з кампусу наказали виїхати всім студентам, і вона не встигла повернутися в Україну.

"Мої батьки мають квартиру у Нью-Йорку, і мені дуже пощастило, тому що я спокійно переїхала з Корнелю до квартири, адже на той момент Україна вже закрила свої кордони, і я вже не могла повернутись до України. Я знаю, що «Міжнародні авіалінії України» запустили чартерні рейси, які вивозять українців. Але у мене американський паспорт, тому я не змогла б сісти на нього», - розповіла дівчина.

Вона додала, що хотіла поїхати в Україну, тому що там її родина і батьки, але через закриття кордонів не встигла.

Ліза каже, що в онлайн-форматі вимоги до студентів її вишу значно зросли. «Корнелл дає нам багато роботи, щоб ми не сумували вдома. Я повинна включити айпад, поставити лекцію, там, де професор показує на своєму комп’ютері, і на своєму комп’ютері я повинна це робити, а наприкінці кожного заняття я повинна submit (здати – ред.) те, що я робила весь урок, щоб вони знали, що я дивилась лекцію», - розповіла студентка.

Юрій Шевчук викладає українську мову в Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Він розповідає, що з 12 березня понад 2 тисячі курсів вишу перевели у дистанційний формат.

«Для мене це було не нове, тому що я вже 6 років викладаю українську мову, перебуваючи в Колумбійському університеті, так само для студентів у Єльському університеті і з минулого року - в Корнелському університеті. Тому для мене це не новина, але для переважної більшості моїх колег в університеті це великий виклик, особливо коли навчальні групи великі за розміром», - зазначив професор.

Щоб зменшити навантаження на студентів, Колумбійський університет замінив диференційовану систему оцінювання на «зараховано» чи «не зараховано». Крім того, розповідає викладач, керівництво повідомляє професорів про різноманітні сценарії розвитку подій, залежно від поточної ситуації.

«Поки що ніхто не ставить питання про те, щоб щось скорочувати або відміняти. Хоча з огляду на досить драматичну економічну ситуацію, коли економіці загрожує повна зупинка, якщо цей карантин продовжиться, можуть виникнути й інші сценарії, приміром, будуть скорочувати професорський склад чи викладачів, які не мають постійного призначення, можуть скорочувати курси. Все це можливо. Бо навіть найгірша на нашій пам’яті економічна ситуація – це, у порівнянні, дитяча гра», - розповів викладач.

Він розповів, що всі студенти у них на кампусі змушені були виїхати, звільнити гуртожитки, за винятком тих особливих ситуацій, коли вони не мали куди поїхати. Приміром, якщо вони чужинці, з інших країн світу, тоді університет надавав їм місце для проживання.

За словами Юрія Шевчука, університет готувався на крайній випадок, коли буде екстремальна, трагічна ситуація, щоби гуртожитки використовувались як шпиталі. «Але до цього, на щастя, не дійшло, і ніби зараз ситуація покращується в місті», - додав викладач.

Він резюмував, що у будь-якому випадку Колумбійський університет продовжуватиме свою місію, питання лише в тому, в якому саме форматі.

Фото: Укрінформ, Голос Америки

Відео: Голос Америки