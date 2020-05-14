Як не вигоріти на карантині: СКУ запрошує на вебінар з психологом

Як не вигоріти на карантині: СКУ запрошує на вебінар з психологом

Укрінформ
Свiтовий конґрес українців (СКУ) запрошує на черговий вебінар, під час якого батьки зможуть отримати поради від психолога про уникнення синдрому вигорання під час карантину.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Як не вигоріти на карантині? Дивіться поради батькам у прямій трансляції психолога Даррена Головки. 15 травня, 10:15 за часом Торонто, 17:15 за Києвом. Мова трансляції: англійська», - йдеться в анонсі.

Долучитися до вебінару можна тут.

Як повідомляв Укрінформ, Світовий конґрес українців у березні створив міжнародну Робочу групу для підтримки українських громад у світі під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Робоча група, яка складається з провідників світових українських громад, тісно співпрацюватиме з Міністерством закордонних справ України, урядами, громадськими організаціями та церквами.

Зазначається, що основними напрямками роботи групи стануть: «поширення достовірної та вчасної інформації; практична допомога тим, хто цього потребує; допомога Україні отримати необхідні медичні вироби та обладнання через співпрацю з урядами, постачальниками та гуманітарними організаціями».

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У рамках ініціатив Робочої групи СКУ Світова координаційна виховно-освітня рада (СКВОР) при СКУ розпочала 7 квітня серію тренінгів для вчителів з методик онлайн-навчання (українською мовою).

У рамках ініціатив Робочої групи СКУ також проводяться вебінари за участі фахових психологів.

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