Спорт для багатих: львів’янка влаштовує в Туреччині міжнародні турніри з гольфу

Наталя Цибульська-Лейнчбері зі Львова разом з чоловіком-англійцем вже декілька років живе та працює в Туреччині, де подружжя розвиває власну туристичну агенцію та займається організацією міжнародних гольф-турнірів.

Детальніше про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Ukr-Ayna.

«Компанію мій чоловік започаткував у 2007 році, ще задовго до нашого знайомства. Вирішив розвивати бізнес саме в Туреччині, адже сюди його запросили місцеві партнери. Спочатку тренував турецьку національну збірну з гольфу, потім почав влаштовувати турніри в курортних містах Туреччини. Хто ж краще навчить грати у гольф турків як не англієць? Коли ми побрались, стало зрозуміло, що переїхати в Україну він не зможе, тому я покинула свою, досить престижну, роботу у Львові та поїхала разом з ним до Анталії», - розповіла Наталія.

Невдовзі жінка відчула, що не може сидіти на місці та постійно засмагати на пляжі, й почала допомагати своєму чоловіку в роботі.

«Спочатку я відкрила Вікіпедію й уважно читала всі статті, які стосуються гри в гольф. Потім зрозуміла, що можу допомогти розширити нашу клієнтську базу, адже володію іноземними мовами, й почала працювати у цьому напрямку. Таким чином, до нас прийшли перші клієнти з України та СНД», - зазначила Наталія.

За її словами, гольф – це відносно новий спорт для Туреччини та України, яким зазвичай займаються лише дуже заможні люди. Адже навчання, обладнання, ключки та все потрібне для гри у гольф коштує недешево.

«До числа таких людей часто входять політики, топбізнесмени здебільшого зі Стамбула й Анкари. В Україні більшість гольф-клубів знаходиться у Києві та Харкові, а нещодавно відкрили ще один у Львові. У Британії гольф собі може дозволити навіть простий продавець в магазині, але на жаль, в Туреччині та Україні – це спорт лише для багатих», - зауважила Наталія.

Наталія з чоловіком влаштовують турніри для професіоналів і для початківців. «У процес організації входить пошук відповідного готелю, партнерів, спонсорів, розсилання повідомлень нашим потенційним учасникам тощо. Часом доводиться і понервуватись. Гравці з різних куточків світу їдуть на турнір до Туреччини, де зазвичай змагаються за головний приз: професіонали – за грошову нагороду, яка може сягати декількох тисяч євро; любителі – за чудові подарунки, такі як авіа перельоти від престижних авіакомпаній, відпочинок в топготелях, мобільні телефони останньої моделі тощо», - зазначає жінка.

Щодо того, що гольф - це спорт для релаксації, врівноваження думок, заспокоєння нервової системи, Наталія не зовсім згодна. «Один з наших клієнтів розповів, що обрав гольф з надією розслабитись та відволіктись від достатньо нервової роботи, а в результаті почав ще більше нервувати через турніри, в яких почав брати участь, оскільки гольф став для нього справжньою пристрастю. Це теж своєрідний азарт та переживання», - подялиася досвідом Наталія.

Водночас вона зауважила, що міжнародні турніри завжди проходять спокійніше, ніж ті, в яких беруть участь громадяни однієї країни. Жінка припускає, що мікс культур та підходів до гри приглушує відчуття конкуренції.

Гольф є особливим видом спорту, каже Наталія, адже тут люди не тільки можуть зіграти в гру, а й поспілкуватись, знайти нових друзів та потенційних бізнес-партнерів. «Після турніру гравці часто зустрічаються за вечерею, у пабі чи на дискотеці, а це дуже об’єднує. Ми з чоловіком теж приєднуємось до них, і мені дуже подобається проводити час в компанії ерудованих людей з різних культур», - ділиться жінка.

Вона розповідає про певні правила участі в гольф-турнірі та про те, чому звичайна людина з Туреччини чи України не може почати грати в гольф, якщо приїде на її турнір до Анталії.

«Кожен гравець має пройти відповідне навчання з тренером, і перед тим, як вийти на професійне поле, він повинен мати досвід, заліки та рекомендації. Розумієте, гольф це і дисципліна, і правила поведінки, й етика. Якщо людина не вміє грати, то вона буде створювати незручності всім гравцям на полі. Створюватиме черги до лунки, стоятиме у небезпечних місцях (тут є загроза постраждати від удару м’ячем), а також може пошкодити газон, який теж є особливим на гольф полях і за яким доглядає спеціальний персонал. Гольф - це не атракціон розваг, де можна купити квиток, покататись і забути. Це стиль життя, який вимагає відповідної підготовки та витрат», - роз’яснила Наталія.

За її словами, сезон гольф-турнірів в Туреччині проходить з осені до кінця весни. «Зазвичай ми проводимо наші заходи з осені та до кінця весни, адже в літню пору в Анталії стоїть неймовірна спека, і перебування на відкритому сонці стає нестерпним. Проте, я бачила таких ентузіастів, які прокидались влітку й о п’ятій, й о шостій ранку, щоб зіграти в гольф», - каже жінка.

Вона розповідає, що торік в одному з їхніх турнірів взяло участь 250 осіб з 30 країн. «У нас є досить велика клієнтська база, нашу компанію вже дуже добре знають гольфісти з Британії, Німеччини, Бельгії, України тощо. Наприклад, минулого року в одному з наших заходів взяло участь 250 людей з 30 країн. Люди радять нас один одному, адже гравці самі часто будують власні спільноти та спілкуються між собою після турнірів», - каже Наталія.

В Україні кількість любителів гольфу відносно невелика – близько 300 осіб, каже жінка. Попри це, цього року авіакомпанія «Turkish Airlines» мала проводити турнір в Україні, а компанія Наталії та її чоловіка мала бути одним із спонсорів. «На жаль, захід був скасований у зв’язку з пандемією коронавірусу. Проте, я впевнена, що ми проведемо ще не один спортивний захід в Україні», - зазначила Наталія.

Понад усе у своїй роботі вона любить можливість зустрічати цікавих, різних людей, не обв’язково тих, хто обіймає високі посади, але дуже освічених. «На наших заходах завжди панує приємна атмосфера та присутня вихована публіка. А найбільше мене тішить те, що учасники часто заводять тісні дружні зв’язки між собою: відвідують один одного у своїх країнах, повертаються на турніри до Туреччини, стають однією великою родиною», - підсумувала Наталія.

Фото: ukr-ayna.com