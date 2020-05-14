Школа української мови і культури при УКУ уперше розпочала весняний семестр онлайн

Школа української мови і культури при Українському католицькому університеті (УКУ) у Львові днями розпочала весняний онлайн-семестр для іноземців.

У віртуальному форматі він проводиться уперше, зазначається на сторінці школи в Facebook.

«Торік у цей час ми з нетерпінням чекали на зустріч з учнями, які подали заявки на нашу літню програму 2019 року. В цьому році ми розпочали перший в нашій історії весняний онлайн-семестр. Усім, хто стартував, ми бажаємо успіху! Сподіваємося, що вам сподобається вивчати українську мову, и ми з вами зможемо зустрітися персонально в наступному році», - йдеться у дописі.

Весняний семестр триватиме до 29 травня.

У школі також запросили усіх охочих приєднатися до літнього онлайн-семестру, який відбудеться 8-26 червня. Заявку на нього можна подати за посиланням до 31 травня, а дізнатися детальніше - у дописі. Наступний семестр пройде 6-24 липня (реєстрація до 28 червня).

«Насолоджуйтеся заняттями з української мови та культури у комфорті Вашого будинку чи офісу разом з новими друзями з усього світу. Наша школа української мови і культури стала ближче до вас завдяки новим технологія цифрового століття», - зазначається у соцмережі.

Як повідомлялося, Школа української мови і культури при Українському католицькому університеті (УКУ) у квітні оголосила про проведення цього року весняно-літніх семестрів онлайн.

Пропонуються програми А, В та С у травні, червні та липні.

Програма включає, зокрема, 6 рівнів мовних курсів, 2 рівні інтенсивності, щоденні заняття з мови, три семестри тривалістю від 3 до 9 тижнів, отримання сертифікату про участь тощо. Детальнішу інформацію можна знайти у дописі.

Школа української мови і культури при Українському католицькому університеті (УКУ) у Львові була заснована у 2002 році. Я зазначається на сторінці школи в Facebook, вона є однією з провідних установ, що пропонують програми з вивчення української мови та культури іноземцям.

У школі навчаються, зокрема, діти діаспорян; семінаристи, які в майбутньому хочуть стати священиками та служити для української громади; студенти, які досліджують історію Україну та пишуть про це наукові роботи; дипломати, працівники міжнародних організацій тощо.

Найчастіше українську приїздять вчити з англомовних країн: США, Канади, Австралії та Великої Британії. З країн ЄС найбільше учнів з Польщі та Німеччини. Школа УКУ відома також і в Бразилії, Аргентині й Кувейті.