Посольство України в Румунії частково відновлює прийом громадян

Посольство України в Румунії частково відновлює прийом громадян

Укрінформ
З 15 травня 2020 року Посольство України в Румунії частково відновлює особистий/консульський прийом українських громадян.

Про це йдеться на сайті дипустанови.

У посольстві звернули увагу на те, що «консульський прийом буде здійснюватись за попереднім записом за телефоном (0040-21) 230-36-60 або електронною поштою (consul_ro@mfa.gov.ua) з урахуванням можливості безпечного пересування громадян до посольства, з дотриманням наявних правил в Румунії в умовах обмежень, запроваджених з метою запобігання розповсюдженню вірусу COVID-19».

Як повідомлялося, президент Румунії Клаус Йоганніс наприкінці квітня оголосив про скасування низки карантинних обмежень з 15 травня та запровадження «маскового режиму» у громадських місцях.

За його словами, цей захід не обмежений у часі. «Ми зможемо відмовитися від носіння масок, можливо, наступного року, коли ця пандемія буде під контролем і не буде ризику зараження», - наголосив румунський президент.

Водночас після 15 травня у країні продовжуватимуть діяти певні обмеження, зокрема заборона на проведення публічних заходів та зборів.

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Наразі уряд країни працює над поетапним планом послаблення, який буде впроваджений після 15 травня.

Цей план буде включати в себе відкриття шкіл та відновлення економічної діяльності, особливо у сильно постраждалих секторах, таких як роздрібна торгівля та послуги.

За даними сайту Worldometer, у Румунії станом на 15:10 13 травня зафіксовано 16 002 випадків COVID-19, з яких – 7 961 людина одужала, 1 016 осіб померли.

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