Посольство України в Румунії частково відновлює прийом громадян

З 15 травня 2020 року Посольство України в Румунії частково відновлює особистий/консульський прийом українських громадян.

Про це йдеться на сайті дипустанови.

У посольстві звернули увагу на те, що «консульський прийом буде здійснюватись за попереднім записом за телефоном (0040-21) 230-36-60 або електронною поштою (consul_ro@mfa.gov.ua) з урахуванням можливості безпечного пересування громадян до посольства, з дотриманням наявних правил в Румунії в умовах обмежень, запроваджених з метою запобігання розповсюдженню вірусу COVID-19».

Як повідомлялося, президент Румунії Клаус Йоганніс наприкінці квітня оголосив про скасування низки карантинних обмежень з 15 травня та запровадження «маскового режиму» у громадських місцях.

За його словами, цей захід не обмежений у часі. «Ми зможемо відмовитися від носіння масок, можливо, наступного року, коли ця пандемія буде під контролем і не буде ризику зараження», - наголосив румунський президент.

Водночас після 15 травня у країні продовжуватимуть діяти певні обмеження, зокрема заборона на проведення публічних заходів та зборів.

Наразі уряд країни працює над поетапним планом послаблення, який буде впроваджений після 15 травня.

Цей план буде включати в себе відкриття шкіл та відновлення економічної діяльності, особливо у сильно постраждалих секторах, таких як роздрібна торгівля та послуги.

За даними сайту Worldometer, у Румунії станом на 15:10 13 травня зафіксовано 16 002 випадків COVID-19, з яких – 7 961 людина одужала, 1 016 осіб померли.