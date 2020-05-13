Борщ під бандуру: єдиний український ресторан в Аризоні популяризує національну кухню

Українське подружжя Кошалків вже три роки володіє невеличким рестораном української кухні в місті Фінікс, штат Аризона, та підкорює американців смаком традиційних страв.

Про це йдеться в сюжеті «Голосу Америки».

«Мешканці міста Фінікс на карантині можуть замовити на виніс борщ, вареники, деруни та інші українські страви. Вже три роки в місті діє український ресторанчик», - йдеться у відео.

«Soup and Sausage» – це єдиний заклад української кухні в штаті Аризона. Він розташований на одній з вулиць Фінікса і має типову американську назву «Soup and Sausage», однак пропонує нетипове меню. Всередині закладу можна побачити, як американці під звуки бандури замовляють український борщ.

Одна з відвідувачок каже, що їй подобається смак буряків та текстура борщу. Інший зазначає: «Борщ для мене – як український варіант найпопулярнішого курячого супу».

Власники ресторану – українці Олексій і Наталія Кошалки з Тернополя. Наталія – шеф-кухар, кожного ранку готує свіжі страви за рецептами, за якими в її родині готували вона, мама, бабуся.

Олексій – власник закладу і водночас обслуговує клієнтів. Каже, що у них є кілька фірмових блюд, які є дуже популярними, але перш за все серця американців завойював український «буряковий суп». Тут його готують, зокрема, з буряків, картоплі, моркви, цибулі, селери, часнику, помідорів, перцю.

Американці також полюбляють вареники, які в ресторані часто замовляють у складі фірмового комбо, до складу якого входять 5 вареників, печений чи смажений пиріжок, дерун, голубець із томатною підливою, сметана, соус. Цікаво, що деруни тут подають по-американські – з яблучним соусом.

З м’ясних страв найбільш популярною є страва родом з Галичини – свинячі ребра під вишневим соусом – саме в ньому міститься секрет ребер по-галицьки. За словами Наталії, до складу соусу входять вишня, мед, часник.

Загалом у великому меню ресторану можна знайти практично всі українські страви.

«Soup and Sausage» тернополяни заснували три роки тому, а до США перебралися 5 років тому. Олексій розповідає, що до цього мав в Україні свою відеостудію. Спочатку все було добре, але через складну економічну ситуацію бізнес згодом «не пішов». Перебуваючи в гостях у США, він випадково зустрівся з жінкою, яка продавла ресторан. Ідея відкрити свій бізнес в Америці в Олексія виникла десь 6,5 років тому.

Ведення бізнесу в Америці відкрило можливість для отримання візи, і подружжя перебралося до Фінікса.

«Відкрити бізнес не тяжко, працювати – тяжко. У нас в Україні власник ресторану – це такий собі мінібіг-бос, а тут – ні. Тут треба вкалувати. Я й поли мию, і дружина миє, і прибираємо, й готуємо», - каже Олексій.

У ресторані працює троє людей – Олексій, Наталія і помічниця Марта. Троє українців роблять усе самі. Чоловік, окрім адміністративної роботи й обслуговування, традиційно займається маринуванням м’яса. Наталія готує усі страви, прибирає та займається ліпленням вареників – може зробити їх десь 130 за годину.

Подружжя зізнається, що сумує за Україною. Водночас зазначають, що їхній бізнес у США дозволяє їм нормально жити. «Тут (у США – ред.) працюєш – маєш, а там – не завжди маєш», - зауважує Олексій.

Крім ведення бізнесу, Олексію та Наталії подобається популяризувати українську кухню за кордоном. За їх словами, американці становлять 70% клієнтів ресторану.

Як зауважують власники, через карантин кількість клієнтів зменшилась втричі.

Відео: Голос Америки