За кордоном від COVID-19 лікуються 148 українців – МЗС

За кордоном лікування від коронавірусної інфекції проходять 148 громадян України.

Про це повідомляється на сторінці «Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України» у Facebook.

Як зазначається, станом на 19:00 12 травня загалом 148 українці лікуються в 12 країнах. Найбільше в Італії – 121, Чехії – 6, Німеччині – 4.

Від COVID-19 уже одужали 64 наших співвітчизника, найбільше – у Греції (22). Водночас восьмеро громадян України внаслідок хвороби померли.

У МЗС також повідомили, що по допомогу в рамках системи «Захист» звернулися 17 867 українців.

Фото: КОДА, Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України в Facebook