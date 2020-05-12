Понад 17,7 тисяч українців звернулися по допомогу в рамках програми «Захист» - МЗС

По допомогу до закордонних дипломатичних установ України у зв’язку з поширенням коронавірусу та у рамках програми «Захист» вже звернулися 17 729 громадян.

Про це повідомляється на сторінці «Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України» у Facebook.

Зокрема, зазначається, що станом на 21:00 11 травня 17 729 громадян України звернулися за допомогою до закордонних дипломатичних установ у рамках системи «Захист». Також повідомляється, що 175 українців проходять лікування за кордоном.

Кількість українців, які одужали та померли від ускладнень – 64 та 8 осіб відповідно.

Як повідомлялося, Україна з 28 березня повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте, на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.

Закордонні дипломатичні установи України розгорнули спеціальну програму «Захист» для українців, які після закриття українського кордону залишаються поза межами Батьківщини.

Станом на ранок 12 травня 4 255 954 людини захворіли на коронавірус COVID-19, з них 1 527 496 осіб одужали, 287 332 – померли.

Фото: Укрінформ, Facebook/Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України