Міжнародній спільноті не варто вірити “гуманітарним” ініціативам РФ - експрезидент СКУ

Росія дуже лукавить, надаючи нібито гуманітарну допомогу одним державам, і водночас підтримуючи війну з Україною.

Таку думку у своїй статті висловив колишній президент Світового конгресу українців Євген Чолій, який нині очолює НДО “Україна-2050”.

“Намагання РФ презентувати свою “гуманітарну сторону”, надсилаючи маски й медичне обладнання країнам, що страждають від пандемії COVID-19, з одночасним лобіюванням пом’якшення міжнародних санкцій, запроваджених за її військову агресію проти України, є дуже лукавими”, - пише Чолій.

На його переконання, “міжнародній спільноті не можна дозволяти ошукати себе потужною російською пропагандою та слід протистояти закликам високопоставлених й дорогих прибічників Путіна стосовно скасування санкцій”. “Західні демократії повинні непохитно й твердо підтримувати санкційний режим проти РФ, поки Росія не почне врешті виконувати свої міжнародні зобов’язання: припинить вбивати та калічити українців у східній Україні, згорне окупацію Криму, відведе війська з України та звільнить усіх українських заручників”, - наголосив експрезидент Світового конгресу українців.

Він додав, що у розпал пандемії COVID-19 Росія “продовжує щоденно порушувати свої зобов’язання стосовно припинення війни у східній Україні”.

Як повідомлялося, глава Пентагону Марк Еспер в одному із інтерв’ю заявив, що РФ і Китай використовують пандемію COVID-19, щоб отримати додаткові важелі впливу у Європі.

Так, очільник Комісії закордонних справ Сенату Італії Віто Петрочеллі отримав від депутата Державної думи РФ Леоніда Слуцького листа із закликом зняти санкції з РФ, оскільки та надає гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом.