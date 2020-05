Українську громаду запрошують долучитися до вебінару з Оксаною Забужко

Представників української громади запрошують долучитися 20 травня до вебінару з українською письменницею та поетесою Оксаною Забужко.

Про це повідомляє Український інститут у Лондоні на сторінці у Facebook.

«Приєднуйтесь до нас на захоплюючий вечір із Забужко, з якою буде спілкуватися Розі Голдсміт, удостоєна премії журналістка та директор European Literature Network», - йдеться у повідомленні.

Забужко розповість про своє життя та про суспільно-політичну тематику, яку досліджувала у своїй збірці новел під назвою Your Ad Could Go Here («Тут могла бути ваша реклама»), нещодавно випущену англійською мовою.

Вебінар пройде на платформі Zoom. Участь у заході безкоштовна.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня у Сполучених Штатах вийшла збірка оповідань Оксани Забужко - Your Ad Could Go Here («Тут могла бути ваша реклама»).

Перекладом тексту до збірки займалися Ніна Мюррей, Галина Гринь, Аскольд Мельничук, Марко Царинник та Марта Горбань.

Книжка вийшла у видавництві Amazon Crossing.

До книги увійшли тексти з україномовної збірки «Після третього дзвінка вхід до зали забороняється» (вид-во «Комора», 2017).