У Парижі попрощалися із загиблим у складі Французького іноземного легіону українцем

У четвер, 7 травня, на площі національного готелю Інвалідів у Парижі пройшла церемонія вшанування пам'яті за традицією надання військових почестей загиблого у Малі військовослужбовця Французького іноземного легіону українського походження бригадира (капрала) Дмитра Мартинюка.

Про це інформує командування гарнізону Парижа, повідомляє власний кореспондент Укрінформу. Церемонію віддання військових почестей очолив начальник головного штабу Сухопутних військ ЗС Франції генерал армії Т’єрі Буркард. Захід пройшов на площі національного готелю Інвалідів у Парижі 7 травня. В умовах надзвичайного санітарного стану у Франції церемонія проходила з обмеженим доступом людей. Загиблому у складі Французького іноземного легіону українцю посмертно присвоєне чергове військове звання старший бригадир (старший капрал). Як повідомляв Укрінформ, українець Дмитро Мартинюк у складі Французького іноземного легіону помер 1 травня від поранень, отриманих 23 квітня у Малі унаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою. Співчуття у зв'язку із загибеллю українці висловив президент Франції Еммануель Макрон. Відео: Facebook/Armée de Terre