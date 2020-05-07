У Польщі зараз перебуває близько мільйона українців – посол Ціхоцкі

У Польщі зараз знаходиться близько мільйона громадян України, ще 180 тисяч українців повернулися додому через пандемію коронавірусу.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцкі в ефірі Українського радіо.

«У нас в Польщі зараз біля мільйона громадян України, які не повернулися і працюють чи навчаються там. Біля 10-15 % (тобто - ред.) 180 тисяч – повернулися», - розповів Ціхоцкі.

За його словами, зараз багато українців звертається до консульств і посольства Польщі з питаннями, коли вони зможуть потрапити в цю країну. Тому Польща вирішила обмеженим шляхом, але відкрити візові процедури.

«З понеділка працюють візові центри, де залишились тисячі паспортів з візами до карантину. Зараз паспорти видаються поштою. Також через e-konsulat можна зареєструватися на прийом у консульства з приводу трудових віз», - сказав посол Польщі в Україні.

Він наголосив, що польські роботодавці дуже зацікавлені в українських працівниках. Тому якщо вони домовляться з перевізниками, то українських працівників можуть залучити до сезонних робіт. З цим питанням до уряду вже звернулися авіаоператори.

«Але, оскільки ми сусідні країни, я думаю, ми швидше домовимось про залізничне та автобусне сполучення. Але наголошу, що для нас пріоритетом є здоров’я, як українців, так і поляків, і законодавство України», - зауважив посол.

Фото: gov.pl