У турецькому Самсуні розповіли, як вивчають українську мову

Студенти курсів української мови як іноземної у турецькому місті Самсун вирішили підійти креативно до її вивчення.

Про це повідомляється на сайті української спільноти в Самсуні.

«Студенти української мови як іноземної, у Самсуні вирішили вивчати мову не за стандартним сценарієм, а дещо розбавити сірі будні нашою, солов'їною у всій її красі. Ви лише уявіть: вірші Кобзаря на березі моря під шум хвиль! Адже саме так виконують домашні завдання турки Самсуна, що відвідують курси української мови як іноземної», - йдеться у публікації.

Як зазначається, українська мова гуртує новоприбулих іммігрантів із народженими в діаспорі українського походження. Вона дає змогу спілкуватися мешканцям Туреччини з їхніми родинами, колегами та друзями в Україні, уможливлює співпрацю в академічному середовищі, між суспільними та громадськими організаціями, діячами культури, волонтерами тощо, наголошують у спільноті.

Курси української мови як іноземної розпочали функціонувати у Самсуні в березні, однак у зв'язку із пандемією коронавірусу на даний момент проходять онлайн.

Людмила Шимко, викладач української мови, використовує програми Zoom та Google class room та безліч інших програм, аби зробити процес навчання не лише продуктивним, але й цікавим.

Усі охочі також можуть долучитися до вивчення української мови та культури.