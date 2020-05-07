Посольство України на Кіпрі планує поновити консульський прийом з 12 травня

Посольство України в Республіці Кіпр оголосило, що планує поступово поновити консульський прийом з 12 травня.

Про це повідомляється на сайті українського диппредставництва.

«Шановні громадяни України, плануємо з 12 травня поступово поновити консульський прийом. Чекаємо, у першу чергу, на тих, у кого завершився/завершується у квітні-травні-червні 2020 року термін дії закордонних паспортів», - йдеться в оголошенні.

Дипвідомство просить українців утриматися від відвідування посольства тих, хто не має об'єктивної необхідності у візиті.

Відвідувачі мають бути у захисних масках та рукавичках, а вхід до будівлі здійснювати по одній особі.

«Просимо не затримувати чергу, приходити на прийом з документами, роздрукованими копіями, заповненими заявами, які можна завантажити на сайті. Перед візитом у вівторок, 12 травня просимо ще раз перевірити наш графік роботи на цьому сайті. Можливі зміни», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, влада Кіпру 9 червня відновить роботу аеропортів та дозволить посадку пасажирських літаків, припинені в березні для боротьби із пандемією COVID-19.

За словами міністра охорони здоров’я Кіпру Константіноса Іоаноу, разом з аеропортами запрацюють на прийняття круїзних суден також і порти. Іоаноу нагадав, що саме на 9 червня припадає початок третьої фази скасування обмежень, запроваджених для боротьби з COVID-19, тож у цей день повноцінну роботу відновлять також ресторани та кафе.

Завершальна четверта стадія скасування обмежень запланована у країні на 14 липня, коли запрацюють кінотеатри та казино, а також будуть дозволені концерти й фестивалі.