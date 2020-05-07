До МЗС Португалії направили заяву СКУ про Другу світову війну

Спілка українців у Португалії передала міністерству закордонних справ цієї країни переклад заяви Світового Конґресу Українців (СКУ) щодо Другої світової війни.

Про це повідомляється на сайті спілки.

«Спілка українців у Португалії направила переклад зверненя Світового Конґресу Українців щодо позиції української діаспори відносно Другої світової війни до Міністерства закордонних справ Португалії та Вищого комісаріату з питань міграції», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, заява СКУ щодо 75-тої річниці завершення Другої світової війни в Європі була опублікована 5 травня.

«Вшановуючи мільйони жертв Другої світової війни та пам’ять тих, хто боровся за вільний світ, СКУ закликає міжнародну спільноту визнати уроки історії. Ми не повинні намагатися задобрити сучасного тирана, який пробує відбудувати Російську імперію. Під час пам’ятних заходів українці разом з народами Східної Європи та Балтійських країн згадуватимуть кривавий спадок Сталіна та злочини Радянського Союзу, як тюрми поневолених народів», - зазначив Павло Ґрод, президент СКУ.

Як наголосили у Світовому Конґресу Українців, сьогодні український народ знову змушений боротися за свою землю та свободу, коли Росія намагається підкорити Україну імперській владі.

«Росія, сьогоднішній агресор, намагається використати символи Другої світової війни для виправдання та уславлення окупації Криму та вторгнення на український Донбас. Через фінансовані державою кампанії на кшталт «Безсмертного полку» Росія намагається представити радянський тоталітаризм у позитивному світлі, відбілити жахливі злочини радянського комунізму та ствердити культ сталінської радянської перемоги у Другій світовій війні, використовуючи цю пропаганду для розпалення війни на Донбасі», - йдеться у заяві.

