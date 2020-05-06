Сумівець у Португалії допомагає нужденним на тлі пандемії коронавірусу

Представник Спілки української молоді (СУМ) у Португалії Микола Чабан у розпал пандемії коронавірусу COVID-19 допомагає тим, хто потребує не лише медичної підтримки, але й просто - людського спілкування.

Про це йдеться у дописі СУМ у Facebook.

Більше 17 років він працює у громадській організації «Лікарі Світу», що допомагає малозабезпеченим людям та тим, хто втратив роботу - емігрантам, безхатькам, які живуть на вулиці та всім тим, хто не має доступу до медичного забезпечення.

«Ми надаємо допомогу: обстеження, супровід до шпиталю, вирішення питання з ліками, вирішення соціальних питань, зокрема як правильно оформити документи для отримання субсидії по безробіттю, куди і з якого питання треба звертатись, також в разі необхідності надаємо супровід для цих людей», - розповів Микола.

Близько двох місяців тому в Португалії був введений надзвичайний стан, що докорінно змінило роботу і гуманітарних організацій. У Лісабоні був відкритий один центр з надання допомоги для безхатьків. Та коли він за лічені дні заповнився, міська влада прийняла рішення про відкриття ще трьох таких центрів.

Микола Чабан працює в одному з таких центрів для безхатьків: «Моїм завданням є надання першої медичної допомоги, а саме: вимірювання температури та тиску, замір рівня цукру в крові, видача ліків, навчання елементарних правил безпеки та гігієни при ситуації коронавірусу (як правильно мити руки, яку дистанцію тримати, з’ясування симптомів захворювання, а при виявленні хоч одного з них - термінова ізоляція людини, дезінфекція, виклик спеціалізованого медичного засобу для подальшої медичної допомоги да аналізу на коронавірусу в медичному закладі – шпиталі)».

Як зазначається, кожного дня Микола приймає більш як 60 людей, яких потрібно не тільки обстежити, а й навіть просто вислухати, порадити, сприйняти їх такими як вони є, попіклуватися, щоб були ліки для тих хто їх потребує.

Фото: Facebook/Ukrainian Youth Association - CYM Global