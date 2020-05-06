МІОК провів вебінар для українських педагогів за кордоном

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (МІОК) на запрошення Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради Світового Конґресу Українців (СКВОР СКУ), провів на платформі GoToMeeting другий вебінар «Навчальний проєкт «Образки з Лесиного життя» для педагогів українознавчих суботніх і недільних шкіл за кордоном і колег з України.

Про це повідомляється на сайті МІОК.

«У вебінарі в онлайн-режимі взяли участь 40 освітян з різних країн і континентів, зокрема з Австралії, Аргентини, Канади, Німеччини, Франції, Росії, Польщі, України та інших країн», - йдеться у повідомленні.

Вебінар МІОКу продовжив серію онлайн-заходів, які започаткувала СКВОР у відповідь на нові виклики.

«В нових умовах, коли дистанційні методи організації навчального процесу є особливо актуальними, МІОК як інституція, що співпрацює з українцями з-за кордону, зокрема в сфері освіти, підтримуючи українське шкільництво у світі, розробив нові навчальні матеріали. Оскільки наступного року ми відзначаємо 150-ліття від дня народження Лесі Українки, то ознайомлення учнів з життям і літературною діяльністю цієї видатної українки є дуже актуальним», - йдеться у повідомленні.

На початку заходу Ірина Ключковська, директорка МІОКу, представила презентаторок і розповіла про нові проєкти, над якими працює колектив інституту, зокрема портал «Український освітній всесвіт» і навчальну розробку «Образки з Лесиного життя».

Вебінар проводили працівниці МІОКу – к. філол. н., старша наукова співробітниця Оксана Горда та к. філол. н., наукова співробітниця Оксана Трумко. Доповідачки презентували проєкт «Образки з Лесиного життя». З презентації учасники дізналися для кого створені та рекомендовані ці навчальні матеріали та для яких форм навчального процесу їх можна використовувати; структуру курсу, який спрямований на розвиток трьох видів мовленнєвої діяльності: слухання, читання та говоріння; тематику текстів і типи завдань, які розробили працівники МІОКу; як працювати з цими матеріалами та адаптувати для своєї аудиторії тощо.

Усі, хто брав участь у вебінарі, мали змогу виконати пропоновані завдання та поставити запитання презентаторкам.



Фото: МІОК