СКУ вшановує 75-ту річницю завершення Другої світової війни в Європі

8 травня, у 75-ту річницю завершення Другої світової війни в Європі, Світовий Конґрес Українців (СКУ) разом з міжнародною спільнотою вшановує пам’ять мільйонів жертв та вклоняється у вічній подяці тим, хто віддав життя за вільний світ.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

«Вшановуючи мільйони жертв Другої світової війни та пам’ять тих, хто боровся за вільний світ, СКУ закликає міжнародну спільноту визнати уроки історії. Ми не повинні намагатися задобрити сучасного тирана, який пробує відбудувати Російську імперію. Під час пам’ятних заходів українці разом з народами Східної Європи та Балтійських країн згадуватимуть кривавий спадок Сталіна та злочини Радянського Союзу, як тюрми поневолених народів», - зазначив Павло Ґрод, президент СКУ.

Друга світова війна, яка розпочалася у 1939 році з нацистсько-радянського вторгнення та розчленування Польщі, стала найжорстокішою війною в історії людства. Її ціна не піддається підрахунку: тільки в Україні було втрачено понад 8 мільйонів життів, понад 2 мільйони осіб було примусово вивезено. Сьогодні ми віддаємо шану мільйонам українців та українок, які відважно воювали у Другій світовій війні, в тому числі, понад 250 тисячам українців, які служили у збройних силах Польщі, Франції, Британії, США, Канади. «Ми у вічному боргу перед ними», - наголошується у заяві СКУ.

Опинившись між тоталітарними та смертоносними імперіями Гітлера та Сталіна, український народ мужньо боровся з обома окупаційними режимами. Завершення Другої світової війни не принесло миру та свободи Україні. Натомість, сталінський Радянський Союз приніс пригноблення та тиранію Україні та багатьом іншим поневоленим народам Східної Європи. Протягом понад чотирьох десятиліть Україна була змушена продовжувати боротьбу з радянським режимом, який позбавив український народ фундаментального права на вільне життя.

«Сьогодні народ України знов змушений боротися за свою землю та свободу, коли Росія намагається підкорити Україну імперській владі. Росія, сьогоднішній агресор, намагається використати символи Другої світової війни для виправдання та уславлення окупації Криму та вторгнення на український Донбас. Через фінансовані державою кампанії на кшталт «Безсмертного полку» Росія намагається представити радянський тоталітаризм у позитивному світлі, відбілити жахливі злочини радянського комунізму та ствердити культ сталінської радянської перемоги у Другій світовій війні, використовуючи цю пропаганду для розпалення війни на Донбасі», - йдеться у заяві.

