СКУ привітали Главу УГКЦ Святослава з ювілеєм

Свiтовий Конґрес Українців привітав Главу УГКЦ Святослава (Шевчук) з 50-річним ювілеєм.

Привітання СКУ опублікували на сторінці у Facebook.

«Вітаємо Главу УГКЦ Блаженнішого Святослава з його 50-річчям. Бажаємо Божої опіки та благословення, міцного здоров‘я, натхнення та невичерпних духовних сил у Вашому вірному служінні Богові, Українській Греко-Католицькій Церкві та Україні», - йдеться у дописі.

Святослав Шевчук народився 5 травня 1970 року в м. Стрий Львівської області. Главою УГКЦ Святослав Шевчук став у березні 2011 року.

Як повідомляв Укрінформ, інтронізація нового глави УГКЦ відбулася 27 березня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.