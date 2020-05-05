Українка відкрила унікальну текстильну справу в Туреччині

Українка Анастасія Зейбек, яка проживає у Туреччині вже 5 років, відкрила власну справу та зайняла унікальне місце на турецькому ринку текстилю.

Про свій шлях до самореалізації вона розповіла UkrAyna.

«Усе почалось з подарунка, який мені зробила моя свекруха – зі швейної машини. До того часу я ніколи не була пов’язана з шиттям чи конструюванням одягу, адже все життя працювала у сфері педагогіки. Проте рукоділля було моїм хобі з раннього дитинства. Отже, я почала практикуватись в шитті та опановувати інструмент моєї майбутньої праці самостійно, без вчителів чи курсів. І вже за 2 роки виробила всі необхідні навички, щоб власноруч шити якісний одяг», - зазначили Зейбек.

Її першими клієнтами були подруги та родичі. Потім майстриня почала надавати різноманітні швейні послуги за доступною ціною всім охочим: скоригувати одяг, відремонтувати, підшити.

«Коли сконструювала свої перші сукні для вагітних вирішила запропонувати співпрацю місцевим фотографам. Вони погодились і провели успішні фотосесії з вагітними жінками, саме тоді я зрозуміла що це те, на чому мені варто сфокусуватись», - розповіла Анастасія.

За її словами, після цих фотосесій до неї одразу почало надходити багато нових замовлень. Зараз компанія українки здає в оренду сукні для вагітних і є унікальною на турецькому ринку, оскільки саме ця ніша ще не була заповненою місцевими виробниками.

«В Туреччині гуляння весіль часто проходить масштабно та ошатно, але вагітним туркеням практично немає чого одягнути на таке свято. Вагітна жінка не зможе одягнути сукню стандартного розміру, а нову купувати не завжди раціонально, тому в таких випадках жінки користуються моїми послугами. Понад 80% моїх клієнток це туркені, тому я рада що знайшла своє місце на турецькому ринку в такій якості», - розповіла Зейбек.

Серед клієнток також є і українки. Туристки при надії, під час перебування в Анталії, теж часто користаються можливістю зробити таку унікальну фотосесію на тлі турецьких морських пейзажів.

«У нас є дуже великий вибір, тому індивідуальним пошиттям ми займаємось вкрай рідко. На наших сторінках у соціальних мережах та у нашому офісі в Анталії є 200 суконь на будь-який смак. Для жінок, які носять хустину є відповідні моделі, є моделі зі шлейфом, є без, з великим декольте і більш закриті. Також до сукні в комплекті є аксесуари для членів родини вагітної: бутоньєрки для чоловіка та сина, прикраси на волосся для доньок. Я регулярно поповнюю нашу колекцію власноруч і пильно слідкую за вподобаннями та відгуками наших клієнток», - розповіла Анастасія.

Також українка поділилася особливостями ведення бізнесу в Туреччині. Зокрема це високі податки. За її словами, кідкрити справу можна за один день, якщо є усі потрібні документи, але щоб закрити бізнес доведеться пройти довший шлях.

«Туреччина не моя батьківщина, але таких привітних добрих людей я не зустрічала ніде у світі. Мені жодного разу не відмовили у допомозі в державних установах. Я ніколи не зустрічала злих представників податкової служби. Безперечним плюсом є те, що тут немає корупції, а пораду можна запитати у кожного працівника державних установ», - зазначила вона.

Фото з сайту ukr-ayna.com