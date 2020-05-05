У Ризі відсвяткували 140-річчя генерала Радзіньша, який воював за свободу України і Латвії

У Латвії наприкінці минулого тижня відсвяткували 140-річчя видатного діяча української та латвійської держав генерала Петеріса Радзіньша. На честь ювілею були покладені квіти до його меморіальних місць та проведний флешмоб #radzins140.

Про це розповів кореспонденту Укрінформу голова Товариства генерала Радзіньша Агріс Пурвіньш.

«Генерал Петеріс-Вальдемарс Радзіньш – видатна історична постать, яка поєднує Латвію та Україну, оскільки він воював за свободу обох держав. Умови карантину поставили обмеження нашому святкуванню. Тому ми провели покладання квітів до могили Радзіньша і його меморіальної дошки в Ризі, а також організували флешмоб у Мережі з хештегом #radzins140», - розказує Пурвіньш.

Він окремо підкреслив, що участь у святкуванні взяли представники української громади Латвії та дипломати українського Посольства в Ризі. Зокрема, квіти покладав і Посол України Олександр Міщенко.

«На жаль, цей ювілей співпав з пандемією COVID-19. Тому довелося відмінити презентацію другої книги про генерала Радзіньша, підготовленої мною до свята (першою був збірник його статей) - «Генерал Радзіньш – перший “Лачплесіс” (тобто кавалер Ордену Лачплесіса, - ред.) та перший командир Латвійської армії», - пояснив Пурвіньш.

Генерал Петеріс Радзіньш народився 2 травня 1880 року. Брав участь у російсько-японській війні. Закінчив Імператорську військову академію. У 1918-1919 роках займав керівні посади у Генштабі армій Гетьманської держави та УНР. У 1919 році повернувся до Латвії, де взяв участь у вирішальних боях за незалежність країни.

Як військовий, стратег і публіцист генерал Радзіньш у своїх роботах завжди підкреслював визначну роль незалежної України для безпекової стабільності у Східній Європі, для убезпечення незалежності її держав від імперських зазіхань Росії.

Фото: Посольство України в Латвії, Facebook А.Пурвіньша та Т.Лазди.