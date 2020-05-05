Учитель купує мікрофон і гучномовець – українка про особливість роботи у В'єтнамі

Українка Ксенія Бутова розповіла про кількарічний досвід роботи викладачем англійської мови у в'єтнамському місті Ханой.

Про це пише Gazeta.ua.

"Щоб потрапити на роботу повинна бути бакалаврська освіта із будь-якої сфери. Також потрібен міжнародний сертифікат TEFL з викладання англійської, як іноземної. Це як ліцензування викладачів. Його здобувають онлайн. Зазвичай усі обмежуються курсами обсягом у 120 чи навіть 160 годин. Курс коштує близько 300 доларів і на нього дається три місяці", - розповідає Ксенія.

По закінченню курсу потрібно здати складний тест, який проходить в онлайн режимі. Якщо тест пройдено вдало, потрібно написати деталізований план уроку з коментарями, відповідно до наданих вхідних даних. А також есе довільної форми з поясненнями щодо плану уроку, розповідає українка.

За її словами, знання в'єтнамської мови не обов'язкове. У деяких закладах на уроках англійської використовувати в'єтнамську навіть забороняють.

"У кожного викладача є асистент, який володіє англійською мовою в різній мірі. Це вже як пощастить викладачу. Якщо потрібно, він пояснює дітям щось на рідній мові. Наприклад, правила гри чи якісь граматичні правила", - каже Бутова.

Викладач отримує зарплату залежно від кваліфікації, національності та домовленості при працевлаштуванні. Якщо працює не на повну ставку, має від $17 до $25 на годину. Але $25 - це носій мови із сертифікатами та освітою. Місцеві учителі за годину мають близько $3,5.

Зазвичай викладачі поєднують роботу у різних закладах, підбирають відповідний графік. Це загальноосвітні школи — початкова і середня, мовні курси та дитячі садки.

"Особливість загальноосвітніх шкіл — великі класи, зазвичай по 40-45 учнів. У приватних чи міжнародних школах це 30-35. Мій максимум - 62 першокласники. Тому викладачі купують маленькі мікрофони із гучномовцями. Інакше вчителя не чути, можна легко посадити голос", - зауважила Бутова.

Фото: allkharkov.ua, Kseniia Butova