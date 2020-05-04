Програма "Захист": 169 українців повернулися додому з Узбекистану, Казахстану та інших країн
Про це повідомляється на сайті МЗС України.
«Cпільними зусиллями МЗС України, МЗС РК, Посольства України в Республіці Казахстан, Посольства України в Узбекистані, Посольства України в Киргизькій Республіці та Посольства України в Таджикистані 4 травня 2020 року 180 пасажирів вилетіли до м.Києва з м.Тараз рейсом української авіакомпанії “SkyUp Airlines”. 169 – громадян України, 4 - Казахстану, 4 - Узбекистану, 1 - Киргизської Республіки, 1 - Азербайджану, 1 - Росії», - йдеться у повідомленні.
Як повідомили Укрінформу у Посольстві України в Узбекистані, дипвідомство зібрало 76 громадян України по країні та забезпечило їм безкоштовний трансфер до кордону з Казахстаном. Український консул забезпечив безперешкодний прохід через кордон (в країні діє заборона на в'їзд/виїзд). Потім українське дипвідомство власними коштами працівників, забезпечило автобуси від узбецько-казахського кордону до міста Тараз, з якого був запланований виліт чартеру компанії SkyUp.
Крім того, Посольство України в Узбекистані забезпечило проїзд громадян України, які перебували в Таджикистані, цим же маршрутом.
В Казахстан Посольство України в Республіці Узбекистан загалом доправило 87 громадян України.
Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Казахстан Олег Кобзистий зустрівся з українцями та подякував їм за витримку і терпіння у складній пандемічній ситуації викликаній COVID-19, а також за їх оперативну співпрацю з посольством під час процесу повернення громадян України на Батьківщину.
Працівники Посольства України в РК супроводжували громадян маршрутом Нур-Султан—Караганди—Балхаш—Тараз. Перед вильотом люди подякували дипломатам за їх допомогу до самого моменту посадки і за чуйне та індивідуальне ставлення до кожного.
Фото: Посольство України в Республіці Узбекистан