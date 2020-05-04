Програма "Захист": 169 українців повернулися додому з Узбекистану, Казахстану та інших країн

В рамках програми допомоги українцям за кордоном «Захист», українські дипломати допомогли повернути додому 169 громадян України та інших країн.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

«Cпільними зусиллями МЗС України, МЗС РК, Посольства України в Республіці Казахстан, Посольства України в Узбекистані, Посольства України в Киргизькій Республіці та Посольства України в Таджикистані 4 травня 2020 року 180 пасажирів вилетіли до м.Києва з м.Тараз рейсом української авіакомпанії “SkyUp Airlines”. 169 – громадян України, 4 - Казахстану, 4 - Узбекистану, 1 - Киргизської Республіки, 1 - Азербайджану, 1 - Росії», - йдеться у повідомленні.

Як повідомили Укрінформу у Посольстві України в Узбекистані, дипвідомство зібрало 76 громадян України по країні та забезпечило їм безкоштовний трансфер до кордону з Казахстаном. Український консул забезпечив безперешкодний прохід через кордон (в країні діє заборона на в'їзд/виїзд). Потім українське дипвідомство власними коштами працівників, забезпечило автобуси від узбецько-казахського кордону до міста Тараз, з якого був запланований виліт чартеру компанії SkyUp.

Крім того, Посольство України в Узбекистані забезпечило проїзд громадян України, які перебували в Таджикистані, цим же маршрутом.

В Казахстан Посольство України в Республіці Узбекистан загалом доправило 87 громадян України.

Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Казахстан Олег Кобзистий зустрівся з українцями та подякував їм за витримку і терпіння у складній пандемічній ситуації викликаній COVID-19, а також за їх оперативну співпрацю з посольством під час процесу повернення громадян України на Батьківщину.

Працівники Посольства України в РК супроводжували громадян маршрутом Нур-Султан—Караганди—Балхаш—Тараз. Перед вильотом люди подякували дипломатам за їх допомогу до самого моменту посадки і за чуйне та індивідуальне ставлення до кожного.

Фото: Посольство України в Республіці Узбекистан