У США вийшла книга Оксани Забужко

У Сполучених Штатах вийшла збірка оповідань української письменниці та поетеси Оксани Забужко під назвою Your Ad Could Go Here («Тут могла бути ваша реклама»).

Про це авторка повідомила у Facebook. «Сьогодні (28 квітня - ред.) в США вийшла в світ моя Your Ad Could Go Here ("Тут могла бути ваша реклама") - власне, я зараз мала бути в Нью-Йорку на презентації, запланований був тур по країні до кінця травня, квитки куплено, афіші надруковано, - та ба, як писали колись у казках, не так сталося, як гадалося (гарна формула, між іншим, віє від неї якоюсь заспокійливою розважністю!))», - написала вона. Як повідомляє Читомо, перекладом тексту до збірки займалися Ніна Мюррей, Галина Гринь, Аскольд Мельничук, Марко Царинник та Марта Горбань. Книжка вийшла у видавництві Amazon Crossing. До книги увійшли тексти з україномовної збірки «Після третього дзвінка вхід до зали забороняється» (вид-во «Комора», 2017). «Об’єктивна істина та персональні міфології стикаються у збірці оповідань Забужко, що зосереджується на питанні, якою є правда в цей поточний момент. Вона відправляє читачів у мандрівку від тріумфу Помаранчевої революції до особистих перемог над кумівством та суперництвом між сиблінгами, спонукаючи нас задуматися над тим, як все могло би бути, включаючи у ці захопливі історії елементи міфу та казки», – йдеться у відгуку PEN America. Друге фото: asymptotejournal.com