Українська школа в Анкарі започаткувала родинні читання онлайн
Про це Укрінформу розповіла директорка Української суботньої школи в Анкарі Валентина Хорунжа.
«Це дуже цікавий досвід для нас. Адже всі наші діти навчаються в турецьких школах, зараз навчання віддалене, також частина навчається дистанційно в українських школах. Навантаження на діток, зокрема вимога до самоорганізації та дисципліни, зросла. Ми навіть не очікували, що увага до ще однієї школи, попри існуюче навантаження, викличе такий інтерес», - розповіла керівниця.
Вона поділилася відгуками батьків та дітей.
«Діти сумують за суботніми зустрічами, за друзями, вчителями, за тією можливістю ніби й не виїхавши з Туреччини, відвідати Україну, яку всім нам дає суботня школа», - додала вона.
Перші читання провела провела вчителька української мови, викладачка Української суботньої школи в Анкарі Надія Алтункайнак та її син Фират.
Фото: головне - nus.org.ua, друге, третє - скріншот трансляції