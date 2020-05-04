Українська школа в Анкарі започаткувала родинні читання онлайн

Українська суботня школа, що діє при Українській спілці в Анкарі, започаткувала родинні читання онлайн.

Про це Укрінформу розповіла директорка Української суботньої школи в Анкарі Валентина Хорунжа.

«Це дуже цікавий досвід для нас. Адже всі наші діти навчаються в турецьких школах, зараз навчання віддалене, також частина навчається дистанційно в українських школах. Навантаження на діток, зокрема вимога до самоорганізації та дисципліни, зросла. Ми навіть не очікували, що увага до ще однієї школи, попри існуюче навантаження, викличе такий інтерес», - розповіла керівниця.

Вона поділилася відгуками батьків та дітей.

«Діти сумують за суботніми зустрічами, за друзями, вчителями, за тією можливістю ніби й не виїхавши з Туреччини, відвідати Україну, яку всім нам дає суботня школа», - додала вона.

Перші читання провела провела вчителька української мови, викладачка Української суботньої школи в Анкарі Надія Алтункайнак та її син Фират.

Фото: головне - nus.org.ua, друге, третє - скріншот трансляції