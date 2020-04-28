В Українській рідній школі в Абу-Дабі поділились досвідом переходу на повне онлайн-навчання

Українська громадська рідна школа в Абу-Дабі повністю перейшла на навчання онлайн і перенесла свою роботу на платформу Microsoft Education.

Про це повідомив координатор Українскої громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов в Facebook.

«Наша Українська громадська рідна школа в Абу-Дабі цілковито перейшла до режиму онлайн. Після 6 тижнів копіткої організаційної роботи вчителів, після 4 тижнів віртуальних зустрічей з батьками та віртуальних уроків з учнями, після тестувань і вивчення 15 різноманітних програмних рішень та їх комбінацій, після годин спілкування з різними службами підтримки і декількох major баг-ріпортів для різних систем наша школа повністю перенесла всю свою роботу на платформу Microsoft Education», - написав активіст.

Він додав, що це – «можливість проведення онлайн-занять, створення віртуальних дошок, поширення та обговорення навчальних матеріалів, розробки баз знань в текстовому, візуальному й аудіоформатах, призначення групових та індивідуальних завдань, соціальна мережа, відеодзвінки між учнями тривалістю до 8 годин, хмарні файлові сховища, календарі, індивідуальні поштові скриньки, відеохостинг, вбудоване створення текстів, таблиць, презентацій, форм, адміністрування, створення політик безпеки і багато-багато інших можливостей для ефективної й безпечної співпраці, навчання та спілкування».

Семенов подякував компанії Microsoft за надану можливість, а вчителям школи – за вивчення нових непростих інструментів, за боротьбу зі стресом, за бажання, відкритість та креатив тощо. Він додав, що «всі педагоги повністю є волонтерами і переважно навіть вкладають у роботу власні ресурси».

Активіст висловив вдячність батькам школярів, які тепер стали максимально залученими до навчального процесу, за готовність допомагати своїм дітям берегти власне коріння та активну участь і підтримку школи.

Семенов також передав слова вдячності дітям за те, «що змалку хочуть вивчати українське, бажають спілкуватись, з самого ранку чекають на відеоконференції та мотивують всіх до ще активнішої роботи».

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Як зазначив координатор української громади в Абу-Дабі, «спільними зусиллями в часи великих викликів адаптувались, фундамент створили, головні процеси налаштували і тепер починаємо рух на нові вимоги».

Фото: Укрінформ, Yevheniy Semenov в Facebook