В Місісазі відбувся «карантинний» автопарад

Осередок Спілки української молоді (СУМ) в канадському місті Місісаґа провів автопарад на підтримку літніх українців, які перебувають в будинках для людей похилого віку і з огляду на карантин через COVID-19 не можуть приймати відвідувачів.

Про це йдеться на сторінці СУМ в Місісазі в Facebook.

«В суботу, 25-ого квітня, наші сумівці разом і з USC Karpaty та їхніми родинами та друзями проводили автопарад, щоб привітати й підтримати в часі вимушеного карантину мешканців та працівників пансіонів Ivan Franko Homes (Mississauga and Etobicoke) та Українсько-канадського дому опіки (Ukrainian Canadian Care Centre). Ми хотіли показати нашим сенйорам (людям похилого віку – ред.) і тим, хто опікується ними, що ми про них пам’ятаємо, що ми їх любимо і підтримуємо», - йдеться у дописі.

Як зазначається, у параді взяло участь понад 40 автобілів, які були заквітчані синьо-жовтими стягами. Сигналами клаксонів вітали мешканців пансіонів і працівників, які виходили на балкони, дехто дивився з вікон. Вони радісно вітали учасників автопараду усмішками і дружніми помахами рук.

«Акція насправді була наповнена любов’ю і теплом – море задоволення, позитивної енергії й радості. Можна було відчути силу нашої громади, єдність наших людей», - йдеться у дописі.

Зауважується, що під час проведення автопараду ніхто не виходив з автівок, всі дотримувалися правил фізичної дистанції.

В СУМ подякували усім, хто підтримав ініціативу і долучився до автопараду. Відео з автопараду можна переглянути тут.

Як повідомлялося, організація «Пансіони ім.Івана Франка» (Ivan Franko Homes) володіє та управляє Українським будинком для літніх людей, заснованим в 1957 р. як неприбуткова організація з піклування про канадців українського походження. Ivan Franko Homes забезпечує як проживання і професійний догляд за літніми людьми в Місісазі, так і довготривалу допомогу літнім людям, які цього потребують, в Торонто - разом це майже 160 осіб.

На час карантину будинки длі літніх людей зачинені для відвідувачів. Але рідні знаходять різні способи підтримати своїх близьких, які там знаходяться. Як повідомлялося, скрипалька Віра Зміївська влаштувала музичний виступ під вікнами своєї 94-річної бабусі Анни, яка знаходиться у будинку для літніх людей і через карантин з огляду на Covid-19 не може приймати відвідувачів.

Фото: Bohdanka Hontar в Facebook