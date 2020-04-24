Українці в Нідерландах передали допомогу медикам в зоні ООС та Білоцерківському інтернату

Українці в Нідерландах передали чергову частину допомоги медикам у зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС).

Про це йдеться на сторінці Фундації «Українці в Нідерландах» у Facebook.

«Ще одна частина допомоги передана для мобільного шпиталю у зоні ОСС в Україні. Склад допомоги: кисневі маски, пенлони (наркозно-дихальні апарати Penlon – ред.), оксіметри, захисні шапки, халати, стерильні рукавички тощо», - йдеться у дописі.

Як зазначили в фундації, «приємно, що разом ми змогли вже стільки допомогти Україні», і подякували усім, хто фінансово долучився до збору.

Крім того, як зазначається в соцмережі, фундація надала допомогу Білоцерківському психоневрологічному інтернату, в якому перебувають самотні літні люди.

«Разом допомогли самотнім літнім людям, які перебувають в Білоцерківському психоневрологічному інтернаті», - йдеться у дописі.

Як повідомляється, благодійний фонд «Таланок» передав 22 квітня допомогу (памперси, пелюшки, урологічні прокладки, речі особистої гігієни та солодощі) у Білоцерківський психоневрологічний інтернат для геріатричного відділення, в якому знаходяться самотні літні люди.

«Висловлюємо щиру подяку за постійну фінансову підтримку юридичній компанії «Юридичний провайдер» та нашим співвітчизникам за кордоном, а саме пані Людмилі Лісовській (Lyudmyla Lisovska), пані Вірі Зваан (Vira Zwaan), пані Ользі Даніелз (Olga Daniels) та всій величезній українській діаспорі у Нідерландах, яка співпереживає та не залишається осторонь проблем України, весь час допомагаючи волонтерам у вирішенні багатьох проблем», - зазначається в дописі.

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Як повідомляв Укрінформ, у квітні українці в Нідерландах зібрали понад 5 тисяч євро та придбали медичне обладнання для українських лікарень у відділення інтенсивної терапії.

Фото: Укрінформ, Українці в Нідерландах-Oekraïners in Nederland, у Facebook