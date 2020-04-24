Програма «Захист»: в Малайзії дипломати і громада допомогли українському мандрівнику

Українські дипломати і громада допомогли мандрівнику з України Юрію Сєдіну, який «застряг» в Малайзії унаслідок закриття кордонів через пандемію коронавірусу й опинився у скруті.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ України в Facebook.

«Юрій Сєдін подорожував світом здебільшого автостопом. Крок за кроком втілював мрію свого життя. У 2018 році він розпочав свою мандрівку з України і встиг відвідати вже 20 країн світу, переважно заробляючи на життя вуличним мистецтвом. Саме в той момент, коли всі кордони закрили і запровадили суворі карантинні заходи, Юрій мандрував Малайзією. Одразу ж він залишився без засобів для існування та можливостей заробітку», - розповідається в дописі.

Як зазначається, невеликі заощадження швидко закінчилися. Українець звернувся до Посольства України в Малайзії.

«Спільними зусиллями дипломатів та представників української громади вдалося оплатити Юрію хостел на місячний термін, а також забезпечити продуктами та засобами першої необхідності. Особливий набір смаколиків мандрівник отримав і до Великодня», - йдеться у дописі.

В МЗС нагадали про програму «Захист» і зауважили, що у разі потреби громадяни України можуть звертатися по допомогу до українських дипломатів в країні перебування.

Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine в Facebook