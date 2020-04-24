Міносвіти Естонії відповіло українській діаспорі на запит щодо підручника з «російським Кримом»

Конґрес українців Естонії (КУЕ) отримав офіційну відповідь від естонського Міністерства освіти та науки на свій запит щодо шкільного підручника з англійської мови для 7-х класів, на якому тимчасово окупований Росією Крим був зображений російською територією.

Про це президент КУЕ Віра Коник повідомила Укрінформу, передавши копію листа з МОН Естонії.

«Сьогодні отримали від Міністерства освіти і науки відповідь на наш запит. В цьому листі повідомляється, що, згідно з домовленістю з видавництвом Studium, яке випустило посібник з помилковою мапою Європи, ситуація буде виправлена – за допомогою спеціальних наклейок для відповідної сторінки підручника. На них буде коректна карта – з українським Кримом», - сказала Коник.

Міністерство освіти і науки Естонської республіки також окремо підтвердило, що Естонія не визнає окупації Криму Росією.

Як повідомляв Укрінформ, минулої п’ятниці Конгрес українців Естонії написав листа в Міністерство освіти та науки Естонії у зв’язку з тим, що в шкільному підручнику з англійської мови для 7-го класу на мапі Європи український Крим, анексований Росією, позначений як частина РФ.

Після того канцлер Міністерства освіти Март Лайдметс зв'язався з видавництвом Studium, яке випустило підручник, та зобов’язав ужити термінових заходів, аби виправити помилку.

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Зі свого боку, директор видавництва Ааво Кеннік запевнив, що мова йде про прикре непорозуміння без зловмисного наміру. Він також зазначав, що на повний передрук підручника довелось би витратити 20 тис. євро.

Фото: Укрінформ, КУЕ