Понад 16,7 тисяч українців за кордоном звернулися по допомогу в рамках програми "Захист" - МЗС

Понад 16,7 тисяч українців за кордоном звернулися по допомогу в рамках програми "Захист"

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook станом на 19:00 23 квітня.

"16 724 громадяна України звернулися по допомогу до ЗДУ (закордонних дипломатичних установ – ред.) України в рамках системи "Захист"", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 161 громадянин України проходить лікування за кордоном, 56 громадян одужали і 7 українців за кордоном померли від коронавірусної інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 квітня у світі зафіксовано 2 725 920 випадків коронавіруса, зокрема 745 905 осіб одужали і 191 061 загинули. Про це свідчать дані Worldometer.

Найбільша кількість випадків у світі як і раніше зафіксована в США: 886 709 (267 - за сьогодні), в тому числі 50 243 летальних результати і 85 922 випадків одужання.

В Іспанії та Італії на сьогодні зафіксовано 213 024 та 189 973 випадки відповідно.

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Найбільша кількість нових випадків починаючи з півночі зафіксована в Мексиці — 1 089 випадків і 99 летальних випадків, в результаті чого загальна кількість хворих в країні досягла 11 633, а загиблих — 1 069.

У Бразилії зафіксували 544 нових випадку (50 036 всього), а в Індії — 463 (23 502 всього).

В Україні лабораторно підтверджено 7 170 випадків, з них 187 летальних, 504 людини одужали.

Фото: Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України