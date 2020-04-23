Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар провів відеозустріч з керівництвом Світового конґресу українців (СКУ).

Про це повідомляє Управління закордонного українства МЗС України на своїй сторінці в Facebook.

«Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час відеозустрічі з керівництвом Світового конґресу українців обговорив проведення спільних заходів, присвячених відзначенню у 2020 році Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Значуща подія, яка не втратила актуальності – РФ сьогодні держава-агресор, що веде війну проти України», - йдеться у дописі.

Як зазначається, співрозмовники виходили з розуміння, що РФ продовжуватиме російську пропаганду «радянської версії перемоги», заперечуючи тим самим внесок Українського народу у перемогу над нацизмом.

Василь Боднар підкреслив важливість координації заходів, які будуть проводитися закордонними українцями, що символізуватиме соборність та єдність.

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович під час відеозустрічі представив пріоритетні цілі запланованих заходів.

У свою чергу, представники Проводу Світового конґресу українців президент Павло Ґрод, перший віцепрезидент Стефан Романів, виконавчий директор Марія Купріянова та директор Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук також розповіли про діяльність міжнародної Робочої групи для підтримки українських громад під час пандемії COVID-19.

Зокрема, утворена віртуальна платформа дозволяє тримати пульс української громади, забезпечуючи громадське життя – від віртуальних навчань до богослужінь.

Фото: Укрінформ, Управління закордонного українства МЗС України в Facebook