Як впоратися зі стресом в часи COVID-19: СКУ запрошує на вебінар

Світовий конґрес українців (СКУ) пропонує долучитися до вебінару за участі українського канадського психотерапевта Ростислава Шемечка, який розповість про керування стресом в умовах пандемії COVID-19.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Сьогодні - Всеукраїнський день психолога! Ми щиро вдячні волонтерам СКУ та запрошуємо всіх на вебінар українського та канадського психотерапевта Ростислава Шемечка. Сьогодні о 21:00 за Києвом та 14:00 за часом Торонто, вмикайте https://www.youtube.com/channel/UCD2gn_BO1aF-bie5LM0Xlqw та долучайтеся до розмови про керування стресом», - повідомляється у дописі.

Під час онлайн-зустрічі Ростислав Шемечко навчатиме, як впоратися зі стресом та розповідатиме про різні техніки керування стресовими ситуаціями.

Зазначається, що вебінари проводяться виключно з метою інформування та не є заміною професійних медичних консультацій.

Як повідомляв Укрінформ, Світовий конґрес українців у березні створив міжнародну Робочу групу для підтримки українських громад у світі під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Робоча група, яка складається з провідників світових українських громад, тісно співпрацюватиме з Міністерством закордонних справ України, урядами, громадськими організаціями та церквами.

Зазначається, що основними напрямками роботи групи стануть: «поширення достовірної та вчасної інформації; практична допомога тим, хто цього потребує; допомога Україні отримати необхідні медичні вироби та обладнання через співпрацю з урядами, постачальниками та гуманітарними організаціями».

У рамках ініціатив Робочої групи СКУ Світова координаційна виховно-освітня рада (СКВОР) при СКУ розпочала 7 квітня серію тренінгів для вчителів з методик онлайн-навчання (українською мовою).

Світовий конґрес українців 1 квітня оголосив про запуск освітньої онлайн-платформи з матеріалами для дистанційної освіти на підтримку педагогів українських шкіл діаспори та батьків в умовах глобального карантину через COVID-19. Робоча група СКУ підготувала ресурси, матеріали та тренінги для дистанційної освіти на підтримку вчителів і батьків під час глобального карантину.

У рамках ініціатив Робочої групи СКУ також проводяться вебінари за участі фахових психологів.

Відео: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців