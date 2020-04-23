В Місісазі відбудеться «карантинний» автопарад

Осередок Спілки української молоді (СУМ) в канадському місті Місісаґа запрошує долучитися до автопараду, який відбудеться 25 квітня, аби підтримати українську громаду й особливо її літніх представників в умовах карантину через COVID-19.

Про це йдеться на сторінці події в Facebook.

«Наш осередок організує захід на підтримку громади. ЩО? Aвтопарад. XTO? Ми – сумівці (разом і з футбольним клубом «Kарпати» з Торонто). КОЛИ? Субота, 25-ого квітня, 14:45. ДЕ? Пансіони ім. Івана Франка (Місісаґа та Етобіко)», - йдеться у повідомленні.

Захід розпочнеться біля пансіону на Winston Churchill Blvd в Місісазі й закінчиться біля пансіону на Royal York Rd в Етобіко (одному з районів Торонто). Планується, що парад триватиме близько 1,5 години.

Усіх охочіх взяти участь в автопараді запрошують приїхати у зазначене місце і бути готовими вітати людей поважного віку. «Закликаємо дітей намалювати малюнки, плакати, взяти зі собою прапори, квіти, банери, кульки тощо – що завгодно, щоб розвеселити наших старших громадянин», - зазначили організатори заходу.

Вони запевнили, що «ніхто не буде змушений виходити з авта, і ми будем дотримуватися правила фізичної дистанції».

«Це прекрасна нагода подихати свіжим повітрям i підтримати наших близьких», - переконані в осередку СУМ в Місісазі.

Як повідомлялося, організація «Пансіони ім.Івана Франка» (Ivan Franko Homes) володіє та управляє Українським будинком для літніх людей, заснованим в 1957 р. як неприбуткова організація з піклування про канадців українського походження. Ivan Franko Homes забезпечує як проживання і професійний догляд за літніми людьми в Місісазі, так і довготривалу допомогу літнім людям, які цього потребують, в Торонто - разом це майже 160 осіб.

На час карантину будинки длі літніх людей зачинені для відвідувачів. Але рідні знаходять різні способи підтримати своїх близьких, які там знаходяться. Як повідомлялося, скрипалька Віра Зміївська влаштувала музичний виступ під вікнами своєї 94-річної бабусі Анни, яка знаходиться у будинку для літніх людей і через карантин з огляду на Covid-19 не може приймати відвідувачів.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Youth Association - CYM Mississauga