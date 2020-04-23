Сумівці у США передали подарунки та маски для літніх людей і лікарів, що борються з COVID-19

Члени Спілки української молоді (СУМ) в Йонкерсі (штат Нью-Йорк, США) приготували великодні подарунки для медків у Нью-Йорку, які протистоять пандемії COVID-19, а сумівці Клівленда (штат Огайо, США) виготовили маски для працівників медзакладів та літніх людей.

Про це йдеться на сторінці СУМ в США у Facebook.

«У часи пандемії COVID-19 наші віддлення СУМ вирішили підтримати свої громади. Сім'ї сумівців у Йонкерсі готували свіжі гарячі обіди та подарункові кошики для медичних працівників місцевих лікарень Нью-Йорка, в той час як молоді члени СУМ у Клівленді виготовляли маски для місцевих мешканців будинку престарілих та медичних працівників», - йдеться у дописі.

В СУМ додали, що дуже пишаються винахідливістю та відданістю ініціаторів акції. «У єдності наша сила!», - йдеться у дописі.

Фото: Ukrainian American Youth Association - CYM