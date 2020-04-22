Український священник з Коннектикуту вражає американців своїми писанками

Писанкарська творчість отця Павла Луніва зі штату Коннектикут (США) викликає щире захоплення серед американців.

Своїми знаннями і вміннями з розпису яєць священник радо ділиться під час лекцій і майстер-класів, йдеться в відеосюжеті «Голосу Америки».

«Писанка – один із символів Великодня. Люди в усьому світі намагаються опанувати це непросте та дуже символічне мистецтво. Отець Павло Лунів – один з них. Його майстер-класи та лекції збирають повні зали, а Історичне товариство Коннектикуту навіть присвоїло йому звання майстра писанкарського ремесла», - йдеться в сюжеті.

Отець Павло Лунів народився в Англії. Обоє його батьків були повоєнними мігрантами з України. З дитинства він маленьким хлопчиком спостерігав за тим, як його мама напередодні Великодня розписувала писанки. Він допомагав та повторював за нею.

На початку 80-х років ХХ століття отець Павло покинув Велику Британію та приїхав до США, у Філадельфію. За кілька років він залишив Америку заради навчання у Римі, де захистив наукову роботу з церковного права, ставши судовим правником та церковним вікарієм. До США він повернувся вже у 1994 році.

За своє життя отець Павло розмалював кілька сотень писанок. У його колекції експонати різних розмірів. Найбільші – страусині.

Працю та талант отця Павла визнають і місцеві митці. Окрім того, його постійно кличуть читати лекції та проводити майстер-класи, причому аудиторія не українська.

Писанка отця Павла є навіть у Папи Римського Франциска. Свого часу отець Павло також подарував власноруч розписане яйце Івану Павлу ІІ (264-му Папі Римському).

Через коронавірус усі майстер-класи та лекції, які були заплановані напередодні Великодня, довелося скасувати. Проте отець Павло переконаний: ці труднощі тимчасові.

Фото, відео: Голос Америки