Пласт організував перший міжкрайовий онлайн-турнір з шахів

Національна скаутська організація України «Пласт» організувала перший міжкрайовий пластовий онлайн-турнір з шахів.

Про це повідомляється на сторінці події в Facebook.

«Ти полюбляєш грати в шахи і знаєш, що кінь вміє ходити літерою «Г»? Бажаєш знайти друзів - пластунів з інших країн? Хотів б отримати можливість зіграти з міжнародною гросмейстеркою, заслуженою майстринею спорту - Мартою Літинською? Ти новак/юнак/старшопластун/сеньйор та хочеш зіграти віртуальну шахову партію? Запрошуємо тебе на перший міжкрайовий пластовий онлайн турнір з шахів, приуроченому 108-ми річчю з Дня складання першої пластової присяги!», - йдеться у повідомленні.

Турнір організовано 22 квітня онлайн для всіх охочих пластунів.

Як повідомляв Укрінформ, Пласт – національна скаутська організація України, мета якої – сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді.

Рух виник услід за англійським, німецьким та іншими національними молодіжними рухами, і 12 квітня у 1912 році відбулась перша присяга українського Пласту.

На сьогодні Пласт діє у ряді країн світу (зокрема, у США, Аргентині, Канаді, Австралії, Великій Британії, Німеччині, Польщі, Словаччині) та об'єднує пластунів України й української діаспори. Більшість українців світової діаспори виховувалась у Пласті.

В Україні Пласт є найбільшою молодіжною організацією: 118 її осередків діють у всіх областях держави.

Пласт активно співпрацює з органами державної влади та громадськими організаціями, реалізуючи різноманітні соціальні та виховні програми. Протягом року пластуни проводять понад 100 виховних таборів різної спеціалізації, організовують заходи соціально-культурного та виховного спрямування.

Верховна Рада у травні 2019 року ухвалила Закон «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України».

Президент Володимир Зеленський у січні 2020 року підписав закон про особливості державної підтримки пластового, скаутського руху в Україні.

Фото: Укрінформ, Пласт - український скаутинг