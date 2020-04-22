Пластунка з Нью-Джерсі шиє медичні маски для лікарень

Членкиня скаутської організації «Пласт» в Ньюарку (штат Нью-Джерсі, США) Меляся Вовк шиє багаторазові маски та передає їх до лікарень.

Про це повідомляється на сторінці Пласту в Ньюарку в Facebook.

«Пластунка розвідувачка нашої Станиці Меляся Вовк шиє маски, щоби передати їх до лікарень. Гордимося, що наші пластуни є соціально активними і відповідальними громадянами», - йдеться у повідомленні.

Сама дівчина зазначила: «Я хочу допомогти лікарням, де не вистачає захисних масок, тому я шию маски з тканини для багаторазового використання».

Як відомо, Пласт – національна скаутська організація України, мета якої – сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді.

На сьогодні Пласт діє у ряді країн світу (зокрема, у США, Аргентині, Канаді, Австралії, Великій Британії, Німеччині, Польщі, Словаччині) та об'єднує пластунів України й української діаспори. Більшість українців світової діаспори виховувалась у Пласті.

В Україні Пласт є найбільшою молодіжною організацією: 118 її осередків діють у всіх областях держави.

Пласт активно співпрацює з органами державної влади та громадськими організаціями, реалізуючи різноманітні соціальні та виховні програми. Протягом року пластуни проводять понад 100 виховних таборів різної спеціалізації, організовують заходи соціально-культурного та виховного спрямування.

Верховна Рада у травні 2019 року ухвалила Закон «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України».

Президент Володимир Зеленський у січні 2020 року підписав закон про особливості державної підтримки пластового, скаутського руху в Україні.

Фото: PLAST Ukrainian Scouting Organization - Newark NJ