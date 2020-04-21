У США не стало багаторічної діячки УККА Любомири Шеремети
Укрінформ
Український конгресовий комітет Америки (УККА), відділ Іллінойс, повідомив днями про смерть Любомири Шеремети, яка понад пів століття працювала для розвитку УККА.
Про це йдеться на сторінці УККА в Facebook.
«Зі смутком повідомляємо, що в цей Великодний тиждень на 102-му році життя відійшла у вічність пані Любомира Шеремета. Широко відома в громаді діаспори своїм альтруїзмом, виховною та культурно-освітницькою діяльністю, пані Люба доклала понад 50 років своєї невтомної праці для встановлення і розвитку Украінського конгресового комітету Америки, за що ми невимовно вдячні! Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким і просимо всіх про молитву за упокій і Царство Небесне для її світлої душі», - йдеться у повідомленні.
Фото: Укрінформ, Ukrainian Congress Committee of America, Illinois Division