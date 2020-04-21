Українські організації діаспори привітали з Великоднем

Українські організації з Австралії, США, Росії привітали українців зі святом Світлого Воскресіння Христового.

Про це йдеться на сторінках відповідних організацій у Facebook.

Зокрема, Управа Союзу українських організацій Австралії (СУОА) у розміщеному в соцмережі вітанні відзначила, що цьогоріч святкування Великодня відбувається нетрадиційно – в режимі онлайн через пандемію коронавірусу.

«Цьогорічний Великдень святкуємо вдома у незвичному форматі - у режимі онлайн відбуватиметься пряма трансляція святкових Великодніх Богослужінь, будемо молитися біля компютера та самостійно освятимо святкові кошики. Тож нехай святковий настрій, що дарує Світле Воскресіння, наповнить Ваші серця почуттями радості, надії і любові. Нехай Всевишній дарує Вам та Вашим родинам міцне здоров’я, благополуччя та сили і наснагу для справ на добробут і процвітання української спільноти в Австралії та для добра України. Нехай Всевишній дарує мир Україні» , - йдеться у вітанні від імені співголів СУОА Стефана Романіва та Катерини Арґіру.

Стефан Романів також записав відеопривітання.

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) надіслала свої вітання для всіх українців і друзів України, у тому числі й широкої мережі українських жіночих організацій у всьому світі.

«Цьогоріч великодні свята зустрічаємо із незвичайними почуттями. Радість, бо світло Христового воскресіння наповнює добром серце кожного українця, де б він не був. Смуток, бо увесь світ страждає через пандемію і ми вперше не зможемо возвеличити Ісуса Христа в наших церквах. Біль, бо кращі сини і дочки України і далі гинуть на передовій, захищаючи свою землю», - зазначається у розміщеному в Facebook вітанні від імені голови федерації Анни Кісіль.

Як зауважили в СФУЖО, Воскресіння Христове спонукає кожного із нас ще раз замислитися над вічними цінностями християнської моралі, дає нам добру нагоду наповнити свої серця любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно.

«Свято Великодня нагадує нам про те, що кожна людина народжується для добрих справ і творіння. Постараймося ж передати великодню радість скорботним і знедоленим, хворим і немічним, всім, хто потребує нашої уваги та підтримки. СФУЖО зичить, щоб цьогорічне Христове Воскресіння зміцнювало нашу віру і зусилля в перемозі добра над злом та ще більше утверджувало нас у міцній християнській вірі та безмежній любові до Бога, рідної землі та наших ближніх», - йдеться у вітанні.

Із Великоднем привітали також в Українському конґресовому комітеті Америки (УККА). «Український конґресовий комітет Америки посилає свої теплі вітання ієрархам Українських Церков, Проводу Світового Конґресу Українців, управам наших складових організацій, управам і членству відділів УККА та всьому українському народові на рідних землях і в діяспорі – та бажає здорових і радісних Свят Воскресіння Христового!», - йдеться у вітанні.

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Об’єднана прес-служба українських організацій Росії привітала українські громади з великим святом Христового Воскресіння.

«Воскресіння Ісуса Христа є найбільшим і найвеличнішим для всіх християн днем, що символізує перемогу добра над злом, життя над смертю та світла над пітьмою. Молимося всі за рідних, за подолання епідемії, за захмисників України, за справедливий мир в Україні. Бажаємо вам і вашим родинам здоров’я, добробуту. Хай сповниться наша мрія про процвітаючу Україну, як українську, незалежну, цілісну, європейську, демократичну, заможну державу», - йдеться у вітанні, яке розмістив «Український погляд».

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Фото: Укрінформ, Stefan Romaniw, Світова Федерація Українських Жіночих Організацій

Відео: Stefan Romaniw