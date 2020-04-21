У діаспорі висловили співчуття близьким загиблих у кривавій стрілянині в Канаді

Світовий конґрес українців (СКУ) висловив співчуття близьким та рідним загиблих у стрілянині в канадській провінції Нова Шотландія, унаслідок якої загинуло щонайменше 18 осіб.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Світовий конґрес українців висловлює співчуття близьким та рідним жертв жахливої трагедії в Новій Шотландії, Канада. Вічная пам'ять», - йдеться у дописі.

У Конгресі українців Канади (КУК) також висловили «глибокі співчуття родинам, друзям та рідним жертв цього безглуздого акту насильства». «Ми сумуємо з громадами, які постраждали через цей жахливий напад. Нехай пам’ять загиблих буде вічною», - йдеться у заяві, розміщеній на сайті КУК.

«Ми сумуємо разом з тими, хто втратив близьких їм людей. Канадці сильні та об'єднані, і нас не залякують жахливі дії боягуза. У скорботі та рішучості ми збираємось, щоб оплакувати невинних жертв, життя яких забрали. Нехай їх пам’ять буде вічною», - зазначила президентка КУК Олександра Хичій.

Президент КУК в Новій Шотландії Ігор Ющенко зауважив, що «ніхто не очікував, що така жахлива подія може статися в такому мирному місці, як Нова Шотландія» і додав: «Ми молитимемося за жертв цієї нечуваної трагедії».

Як йдеться у заяві, українська канадська спільнота приєднується до всіх канадців, висловлюючи шок та жах через звістку про масові розстріли, що відбулися 19 квітня в Новій Шотландії (Канада).

Як повідомлялося, унаслідок стрілянини на сході Канади у провінції Нова Шотландія загинуло щонайменше 18 людей. Стрільцем виявився 51-річний місцевий мешканець Габріель Вортман. Після тривалого переслідування Вортмана було заблоковано за 30 км від Галіфаксу. Через кілька годин в поліції оголосили, що той загинув в перестрілці з поліцейськими.

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Ця стрілянина стала найкривавішою в історії Канади. Після подібного злочину, скоєного в 1989 році в Політехнічному коледжі Монреаля (тоді загинули 14 жінок), Канада ввела ретельну перевірку всіх бажаючих придбати вогнепальну зброю і заборонила володіння її скорострільними видами.